Com aposentadoria de Barroso, Lula terá indicado cinco dos 11 ministros do STF; veja cotados para próxima vaga

O retiro espiritual do ministro Luís Roberto Barroso serviu para confirmar o que ele já tinha dado pistas de que faria. Barroso anunciou nesta quinta-feira (9) que não vai esperar pela aposentadoria compulsória, aos 75 anos.

Aos 67 anos, o ministro resolveu aproveitar a vida, depois de chegar ao mais alto cargo no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Com isso, o presidente Lula indicará o terceiro ministro no mandato atual (saiba quem são os mais cotados), o quinto em atividade na soma de seus três governos.

Na composição atual, três são indicações de Dilma Rousseff (Barroso, Luiz Fux e Edson Fachin), um de Michel Temer (Alexandre de Moraes) e dois de Jair Bolsonaro (Nunes Marques e André Mendonça).

Se todos os atuais ministros deixassem para se aposentar ao completar 75 anos, Lula não teria mais indicações a fazer neste mandato. O próximo presidente indicará os sucessores de Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que completarão 75 anos na vigência do mandato de quem se eleger em 2026.

Os mais cotados para a vaga de Barroso são o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas e o senador Rodrigo Pacheco, que Lula deseja ver como candidato a governador de Minas.

Quem indicou os atuais ministros