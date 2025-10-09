Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Quase a metade
Análise

Com aposentadoria de Barroso, Lula terá indicado cinco dos 11 ministros do STF; veja cotados para próxima vaga

O presidente indicou Carmen Lúcia no primeiro mandato, Dias Toffoli no segundo e Cristiano Zanin e Flávio Dino no atual

