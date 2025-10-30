Com apoio de Gisele Bündchen, começa reforma de escola fechada há cinco anos em Porto Alegre 

Presidente do Instituto Floresta, Cláudio Goldsztein, e secretário Leonardo Pascoal visitaram escola nesta quinta-feira (30). Henry Rodrigues / Smed / Divulgação

Uma nova perspectiva de futuro já pode ser vislumbrada para a Escola Estadual Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, que está fechada desde 2020. Há pelo menos duas semanas, equipes já estão trabalhando na reforma do prédio, que vai abrigar uma nova instituição gerida pelo município e dedicada ao ensino infantil, com oferta de 200 vagas para crianças de zero a cinco anos.

A reabertura — já com o nome atualizado para Escola Municipal de Educação Infantil Rio Grande do Sul — está prevista para a metade do ano que vem.

Os custos da obra estão sendo pagos pelo Fundo Luz Alliance, criado pela modelo gaúcha Gisele Bündchen em parceria com a organização BrazilFoundation. O dinheiro, cerca de R$ 9 milhões, foi repassado em julho para o Instituto Cultural Floresta viabilizar a reforma de três escolas da Capital — além da Rio Grande do Sul, que recebeu em torno de R$ 3 milhões, estão contempladas a Leopolda Barnewitz, na Cidade Baixa, e Miguel Velásquez, no Sarandi.

O Floresta foi escolhido a dedo por Gisele e sua família para garantir que o recurso chegasse às escolas. Para garantir a liberação do montante, o instituto apresentou projetos completos, feitos por arquitetos e engenheiros voluntários.

O espaço será reformulado para ficar mais arejado e garantir conforto para as crianças, que também terão um pátio maior com a remoção de parte da estrutura. Além disso, o refeitório e os ambientes que abrigam os equipamentos mais caros serão movidos para uma parte mais elevada, mudança que faz parte da linha de resiliência do Floresta, já que a escola foi atingida pela enchente de 2024. O segundo piso terá acessibilidade garantida por uma rampa, que também será construída.

A parceria entre o instituto e a prefeitura de Porto Alegre integra o projeto Infância em Construção, que reúne sete organizações privadas sem fins lucrativos para ampliar, reformar e construir escolas municipais de educação infantil, fortalecendo a oferta de vagas e a estrutura da rede municipal.

— Esse é um marco para a nossa cidade e reflete o compromisso da gestão com o enfrentamento de desafios históricos na educação de Porto Alegre. Mais do que uma obra, estamos devolvendo à comunidade um espaço de aprendizado e esperança — celebra o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, que visitou o prédio nesta quinta-feira (30) ao lado do presidente do Floresta, Cláudio Goldsztein.

Retrospecto