Cenário eleitoral ainda está sujeito a chuvas e trovoadas no RS

Disputa pelo Palácio Piratini já tem nomes colocados, mas chapas devem ser montadas somente em março.

Muita água ainda vai rolar por baixo da ponte (ou sobre os telhados de vidro) até que o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul esteja definido. O mais provável é que as chapas só sejam montadas lá pelo final de março, às vésperas do prazo de desincompatibilização de quem ocupa cargos executivos e das trocas de partido ou de domicílio eleitoral.

É preciso separar o discurso público das articulações de bastidores para não correr o risco de interpretar uma declaração ao pé-da-letra, quando ela é parte do jogo de cena.

Quando o governador Eduardo Leite diz que a candidatura de Gabriel Souza (MDB) pode ser revista, não está rifando seu vice — está ganhando tempo para construir a unidade da base do seu governo. Leite quer evitar que o PP se jogue nos braços de Luciano Zucco (PL) e que o PDT caia no canto da sereia — no caso o PT, que acena com o apoio à candidatura de Juliana Brizola ao Piratini.

Todos os atores experientes no jogo eleitoral sabem que as pesquisas de hoje são irrelevantes para o resultado da eleição em outubro de 2026 e que fatos novos podem implodir ou alavancar uma candidatura.

Sem precedente

Gabriel Souza é o primeiro vice que disputará uma eleição desde a volta das eleições diretas, em 1982. Não há, portanto, parâmetro de comparação entre o seu desempenho (fraco) nas pesquisas e o de outros vices em condição semelhante.

Teoria da reciprocidade

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, pressiona o PT a ceder a cabeça de chapa a Juliana Brizola como contrapartida ao apoio dos trabalhistas à reeleição do presidente Lula e a candidato do PT em 17 Estados.

Só que o próprio PDT está dividido em relação a Juliana, embora o discurso oficial diga o contrário. O grupo que está no governo Leite prefere manter a aliança com o centro a se vincular ao PT, remendo perder voto na sua base.