Camozzato será notificado da interpelação judicial de Leite durante a sessão da próxima terça

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O deputado Felipe Camozzato (Novo) escolheu a sessão da próxima terça-feira (4), na Assembleia Legislativa, como data e hora para receber oficialmente a notificação da interpelação judicial, movida por Eduardo Leite. O governador cobra explicações de Camozzato sobre a fonte e a veracidade das acusações que fez sobre supostas manipulações de notas escolares.
Camozzato recebeu o contato da Justiça nesta terça-feira (28), pelo e-mail oficial que mantém na Assembleia, questionando sua disponibilidade para receber a notificação. O deputado ainda não decidiu se irá ou não responder aos 15 questionamentos feitos por Leite.
Com a ação, o governo vai avaliar se houve calúnia e se processará o deputado pelo caso. Camozzato afirma que alguns advogados insistem que ele não tem obrigação de se manifestar, enquanto outros argumentam que é melhor responder, com um posicionamento firme, para encaminhar a situação.
O deputado do Novo publicou vídeos e fez manifestação na tribuna alegando que professores o procuraram, relatando que estão sendo pressionados a fraudar notas para aprovar alunos infrequentes, com objetivo de melhorar os indicadores estaduais de educação. À coluna, Camozzato disse que os contatos com os docentes começaram após a Assembleia aprovar o programa de bonificação para professores e alunos.
Naquela sessão, Camozzato elencou três críticas ao projeto do governo. Uma delas diz respeito ao bônus concedido aos professores de acordo com a frequência dos alunos, que o deputado entende que pode ser facilmente fraudado para que o professor garanta a premiação em dinheiro.
Na interpelação, Leite afirma que não há qualquer orientação na administração estadual para manipulação de notas e que as falas do deputado têm potencial de serem caracterizadas como crime de calúnia. A interpelação é assinada, além do governador, pela secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, e por representantes da PGE.
Subcomissão para investigar
No âmbito político, Camozzato pretende enfrentar a interpelação criando uma subcomissão para investigar as denúncias de pressão sobre os professores e diretores para aprovar alunos infrequentes. O pedido deve ser protocolado nos próximos dias na Comissão de Educação, que deverá deliberar sobre a proposta. A medida não passa pelo plenário.
Camozzato disse ainda que já conversou sobre sua intenção com a presidente da comissão, deputada Patrícia Alba (MDB), que teria visto o pedido com "bons olhos".