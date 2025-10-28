Camozzato será notificado da interpelação judicial de Leite durante a sessão da próxima terça

Deputado Felipe Camozzato é alvo de interpelação judicial. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado Felipe Camozzato (Novo) escolheu a sessão da próxima terça-feira (4), na Assembleia Legislativa, como data e hora para receber oficialmente a notificação da interpelação judicial, movida por Eduardo Leite. O governador cobra explicações de Camozzato sobre a fonte e a veracidade das acusações que fez sobre supostas manipulações de notas escolares.

Camozzato recebeu o contato da Justiça nesta terça-feira (28), pelo e-mail oficial que mantém na Assembleia, questionando sua disponibilidade para receber a notificação. O deputado ainda não decidiu se irá ou não responder aos 15 questionamentos feitos por Leite.

Com a ação, o governo vai avaliar se houve calúnia e se processará o deputado pelo caso. Camozzato afirma que alguns advogados insistem que ele não tem obrigação de se manifestar, enquanto outros argumentam que é melhor responder, com um posicionamento firme, para encaminhar a situação.

O deputado do Novo publicou vídeos e fez manifestação na tribuna alegando que professores o procuraram, relatando que estão sendo pressionados a fraudar notas para aprovar alunos infrequentes, com objetivo de melhorar os indicadores estaduais de educação. À coluna, Camozzato disse que os contatos com os docentes começaram após a Assembleia aprovar o programa de bonificação para professores e alunos.

Naquela sessão, Camozzato elencou três críticas ao projeto do governo. Uma delas diz respeito ao bônus concedido aos professores de acordo com a frequência dos alunos, que o deputado entende que pode ser facilmente fraudado para que o professor garanta a premiação em dinheiro.

Na interpelação, Leite afirma que não há qualquer orientação na administração estadual para manipulação de notas e que as falas do deputado têm potencial de serem caracterizadas como crime de calúnia. A interpelação é assinada, além do governador, pela secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, e por representantes da PGE.

Subcomissão para investigar

Camozzato articula com Patrícia Alba criação de subcomissão para investigar denúncias. Celso Bender / ALRS / Divulgação

No âmbito político, Camozzato pretende enfrentar a interpelação criando uma subcomissão para investigar as denúncias de pressão sobre os professores e diretores para aprovar alunos infrequentes. O pedido deve ser protocolado nos próximos dias na Comissão de Educação, que deverá deliberar sobre a proposta. A medida não passa pelo plenário.

Leia Mais Leite vai à Justiça pedir explicações de Camozzato sobre acusação de manipulações de notas escolares