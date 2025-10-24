Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Réplica
Notícia

Camozzato dobra a aposta e ataca Leite após interpelação judicial

Deputado do Novo diz que "reação governador é suspeita, de alguém que talvez saiba que tem coisa errada"

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS