Brasil deve comemorar sucesso de encontro com Trump sem exagerar no entusiasmo

Lula e Trump conversam por cerca de 45 minutos na Malásia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Os próximos dias dirão se o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump foi o sucesso comemorado pelos integrantes do governo brasileiro ou se a negociação com os Estados Unidos continuará andando a passos de tartaruga.

Passadas 24 horas do encontro, Trump voltou a falar sobre ele, disse que a reunião foi boa, elogiou o vigor de Lula, mas não fez qualquer promessa concreta de revisão das tarifas.

— Tivemos uma reunião muito boa. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Agora mesmo eles estão pagando acho que 50% de tarifa. E quero desejar feliz aniversário ao presidente, hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante — disse Trump aos jornalistas durante voo para o Japão.

Mesmo com essa declaração cautelosa, a diplomacia brasileira tem razão em comemorar o resultado do encontro. Porque Trump e Lula conversaram como dois adultos octogenários, presidentes de países que contabilizam dois séculos de boa convivência e que podem ter uma relação comercial produtiva.

O chanceler Mauro Vieira tem sido impecável na condução do processo. Não há espaço para bravatas nem para lacração. O Itamaraty acertou ao recomendar que Lula não se precipitasse e o presidente foi sensato ao defender a soberania brasileira sem se ajoelhar.

As informações corretas sobre o Brasil estão chegando a quem têm de chegar, desmanchando o discurso virulento do deputado fantasma Eduardo Bolsonaro, aquele que ganha salário da Câmara para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos.

O cenário é promissor, como reconhecem os líderes empresariais, mas em se tratando de Trump não convém comemorar antes que os resultados concretos apareçam.

O presidente dos Estados Unidos é um homem imprevisível e que joga duro com parceiros mais próximos dos Estados Unidos do que o Brasil. A suspensão da tarifa de 50% é o primeiro passo para a negociação avançar para temas mais delicados, como a exploração de terras raras e minerais críticos, que interessam aos Estados Unidos.

O ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin, e sua equipe terão dias difíceis pela frente, já que negociação pressupõe cada lado ceder um pouco. O mesmo se pode dizer do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outro protagonista na negociação.

Há um ponto que não estava na pauta, mas foi puxado por Lula, que pode complicar as relações Brasil-Estados Unidos nas próximas semanas. É a tensão na Venezuela.

Lula se ofereceu para ser mediador, mas é uma tarefa inglória. Primeiro, porque o ditador Nicolás Maduro tirou Lula da lista de “melhores amigos” quando o Brasil não reconheceu sua vitória na eleição cercada de suspeitas de fraude por todos os lados. Segundo, porque o objetivo de Trump é derrubar Maduro usando o tráfico de drogas como pretexto.

Ora, se o problema mesmo fosse o tráfico de drogas, o maior porta-aviões da frota americana estaria na costa do México, de onde sai a maior parte do fentanil consumido nos Estados Unidos e foco das preocupações de Trump e da comunidade médica. Os Estados Unidos vêm bombardeando barcos no Caribe sem apresentar provas de que eram mesmo de traficantes da Venezuela ou da Colômbia. Em pelo menos um caso, a família de um dos mortos alega que ele era pescador e estava num barco atacado como se carregasse drogas.