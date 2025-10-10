As conquistas da Invest RS nos primeiros 10 meses da agência

Nos 10 meses a frente da Invest RS, Rafael Prikladnicki tem conduzido apresentações sobre potencial econômico do RS ao redor do mundo. Mauricio Tonetto / Divulgação

Prestes a completar um ano, a Invest RS já tem muito o que celebrar. Desde dezembro passado, a agência criada para divulgar e alavancar o mercado do Rio Grande do Sul mundo afora acompanha as negociações de uma carteira de investimentos no Estado que chega aos R$ 20 bilhões — sendo que R$ 6 bilhões foram atraídos diretamente pela empresa.

O presidente Rafael Prikladnicki tem participado de diversas feiras internacionais de negócios e conta que a Invest RS tem tido excelente receptividade por onde passa. Nestas primeiras agendas, Prikladnicki e os secretários que eventualmente o acompanham fazem uma apresentação institucional do Estado, demonstrando todo o potencial das empresas e dos produtos gaúchos.

— Ajuda a mostrar uma imagem diferente do Estado. Temos hoje a convicção de que muitas vezes não estamos no radar não porque não temos ativos, mas porque não nos conhecem — avalia o presidente da Invest.

Os primeiros meses estão sendo de semeadura e divulgação do Estado, para que se torne reconhecido como um potencial mercado. Prikladnicki projeta que 2026 ainda será um ano de promoção intensa, com a colheita — ou seja, o maior volume de investimentos — começando a dar as caras a partir do terceiro ano da agência.

Será nesta etapa, inclusive, que a Invest RS deixará de fazer apenas apresentações institucionais e passará a divulgar o mercado gaúcho como um campo fértil para negócios, exportações e investimentos em tecnologia, transição energética, indústria e turismo — que são, atualmente, as quatro principais áreas de atração da agência.

— Em 10 meses, fizemos contratos, reuniões e articulações com quase 600 atores de promoção comercial ou empreendedores. Tivemos contato objetivo com mais de 100 empresas e hoje estamos acompanhando 43 projetos e temos assinados 20 termos de engajamento (acordo que estabelece os termos do apoio técnico e especializado que a Invest RS dará à empresa para que ela concretize o negócio).

Prikladnicki reforça ainda que não quer apenas viajar para fora, mas trazer o mercado internacional para conhecer o Rio Grande do Sul. Por isso, durante a Semana Caldeira, entre o final de setembro e o início de outubro, um grupo de seis jornalistas estrangeiros desembarcou no Rio Grande do Sul para conhecer o potencial que o Estado tem a mostrar. Rafael Prikladnicki esteve numa imersão no Instituto Caldeira com os repórteres, que também conheceram o Palácio Piratini e entrevistaram o governador Eduardo Leite.

Painel de dados e projeto com municípios

Além da atração de investimentos bilionários, a Invest RS também participa de projetos para qualificar ainda mais o potencial gaúcho. Prikladnicki ressalta que o painel RS em Dados, que compila informações de diversas secretarias e instituições sobre o cenário empresarial do Rio Grande do Sul, tem sido um grande aliado nas conversas com investidores internacionais.

— Relatos que nos passam é do quanto a gente transmite confiança por ter esse painel, que é bilíngue. Em uma feira na Alemanha, já me perguntaram quando vai estar disponível em alemão.

Outro programa que gera muita expectativa no presidente da agência é o Desenvolve Município, criado para capacitar prefeitos e secretários para atração de investimentos e fortalecimento do desenvolvimento econômico local. A Invest RS firmou parceria com a Famurs, com a Secretaria de Desevolvimento Econômico e com a Unisinos para a realização da plataforma.

Atualmente, 225 municípios já manifestaram interesse e estão inscritos no programa. Além da formação dos gestores municipais, a ideia é elaborar diagnósticos locais, mapear oportunidades em cada região do Estado e definir estratégias específicas, de acordo com a necessidade e capacidade de cada cidade.