Arita cumpre roteiro de entregas no Interior dedicadas à saúde das mulheres

Em Ijuí, Arita (centro) participou de encontro com quase 500 mulheres do campo e anunciou aquisição de equipamento hospitalar. Patrícia Oliveira / Divulgação

Em roteiro pelo Interior, a secretária da Saúde Arita Bergmann dedicou sua viagem para fazer entregas destinadas à saúde das mulheres. Nesta sexta-feira (24), em Ijuí, Arita inaugurou um ambulatório dedicado ao público feminino e anunciou a aquisição de um aparelho de ultrassom para o Hospital Bom Pastor.

A assinatura do convênio de R$ 235 mil para comprar o equipamento, por meio do programa Avançar Mais Saúde, foi feita durante o Encontro de Mulheres Rurais, que reuniu quase 500 mulheres no Parque de Exposições Wanderley Burmann. O evento é organizado pela Frente Parlamentar pela Saúde da Mulher, presidida pela deputada Silvana Covatti (PP), em parceria com a Emater.

Foi a primeira vez que Arita compareceu ao encontro, que está na sua quarta edição. A proposta do evento é discutir a saúde da mulher rural, em rodas de conversas e questionários às participantes.

Ainda em Ijuí, a secretária foi ao Hospital de Clínicas inaugurar mais um ambulatório de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher). Com a inauguração da unidade, a cidade será referência de cuidado às mulheres para outros 20 municípios da região Nordeste.

— O governo do Estado está aplicando em torno de R$ 30 milhões no SERMulher em 2025, e o serviço aqui em Ijuí vai receber R$ 120 mil por mês — destacou Arita.

O presidente do hospital, Douglas Prestes Uggeri, avaliou que o SERMulher representa "um marco" no cuidado à saúde da população feminina.

— Especialmente na nossa região, é uma iniciativa que comprova que saúde de qualidade se faz com interiorização e com um SUS cada vez mais preparado para atender bem a todos — enfatizou.

À tarde, Arita deu sequência à incursão pelo Interior e viajou até Nova Palma, na Região Central, onde inaugurou mais uma unidade do SER Mulher no Hospital Nossa Senhora da Piedade. No total, em todo o Estado, são 16 ambulatórios já em funcionamento, e a expectativa da Secretaria da Saúde é chegar a 20.

O SERMulher é um projeto estratégico do governo estadual, que atua como referência para as mulheres em apoio à Atenção Primária nas cidades. O objetivo é fazer um atendimento especializado e resolutivo de mulheres com alterações em exames de rastreamento de câncer, suspeita de endometriose, infertilidade e questões do climatério.