Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Autocuidado
Notícia

Arita Bergmann dá exemplo e testa novo serviço de saúde da mulher no RS

Secretária aproveitou inauguração de nova unidade do SERMulher, em Ronda Alta

Henrique Ternus

