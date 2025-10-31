Arita Bergmann dá exemplo e testa novo serviço de saúde da mulher no RS

Arita testou o equipamento do centro regional de atenção às mulheres. Arthur Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

No último dia do Outubro Rosa, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, aproveitou a inauguração do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) em Ronda Alta para realizar sua mamografia anual. A unidade, instalada na Associação Hospitalar da cidade e referência para 26 municípios, oferece diagnóstico rápido e atendimento com mastologista, psicólogo e nutricionista.

Arita destacou que o exame é essencial para o diagnóstico precoce e reforçou a importância do autocuidado.

— Independentemente da rotina da mulher, é preciso encontrar espaço para o autocuidado e a prevenção, e o exame de mamografia é fundamental. E aqui no SERMulher nós temos diagnóstico em tempo oportuno, com exames, biópsia e consulta com mastologista, psicólogo e nutricionista, e a mulher será cuidada e encaminhada para um serviço de maior complexidade, se precisar — destacou Arita.

O SERMulher RS, lançado em dezembro de 2024, já conta com 16 centros regionais e atende em diversas linhas de cuidado — como câncer de mama e de colo do útero, endometriose, infertilidade e climatério. O programa busca reduzir a mortalidade e acelerar o início dos tratamentos. Em 2024, a taxa de mortes por câncer de mama no Estado caiu 8,9%, mesmo com o Rio Grande do Sul entre os estados de maior incidência da doença.