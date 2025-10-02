Após romper com direção estadual do PP, ex-prefeita de Santa Cruz vai para o PSD

Em 2022, ao contrário da orientação do partido, Helena (dir.) fez campanha para Ana Amélia (centro) ao Senado e, no segundo turno, ofereceu apoio a Eduardo Leite. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Pedro Garcia colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nome histórico do Progressistas (PP) no Vale do Rio Pardo, a ex-prefeita de Santa Cruz do Sul Helena Hermany vai deixar o partido e assinar ficha com o PSD nos próximos dias. A decisão foi tomada após a presidente da Câmara do município, Nicole Weber Covatti, adversária ferrenha da família Hermany, informar que vai se filiar ao PP e se lançar pré-candidata a deputada estadual.

Atualmente filiada ao Podemos, Nicole é esposa do presidente estadual do PP, o deputado federal Covatti Filho, mas esteve na linha de frente da oposição ao governo de Helena entre 2021 e 2024.

À coluna, Helena afirmou ter sido convidada formalmente no início da semana pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos, a migrar para o PSD. Segundo ela, o partido se tornou um "caminho natural" por ser próxima a líderes como o governador Eduardo Leite, a secretária estadual de Saúde Arita Bergmann e a ex-senadora Ana Amélia Lemos.

Em 2022, Helena fez campanha para Ana Amélia ao Senado e, no segundo turno, ofereceu apoio a Leite — em ambos os casos, contrariando a orientação do partido.

— São pessoas que eu admiro, por quem eu tenho a maior consideração, então aceitei — disse a ex-prefeita, que não conseguiu se reeleger em 2024.

Mesmo com mais de 30 anos de filiação ao PP, Helena alega não ter sido sequer consultada sobre a filiação de Nicole:

Leia Mais Líder do governo será relator do orçamento na Assembleia e surpreende zero pessoas

— A gente sente, é um desrespeito muito grande. Nós não só passamos pelo partido, nós batalhamos pelo partido — afirmou Helena, que não descartou a possibilidade de concorrer no ano que vem.