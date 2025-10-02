Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Convivência impossível
Após romper com direção estadual do PP, ex-prefeita de Santa Cruz vai para o PSD

Helena Hermany anunciou que vai deixar o partido depois de mais de 30 anos após filiação de adversária sem a sua anuência

Pedro Garcia

