Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Medo de ataques
Após episódio do adesivo, Comandante Nádia adia homenagem ao Estado de Israel na Câmara de Porto Alegre

Presidente do Legislativo alegou "questões de segurança" para remarcar solenidade

Henrique Ternus

