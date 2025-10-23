Após aprovar concessão do Dmae, prefeitura de Porto Alegre já prepara discussão de outra PPP

Em março, o prefeito Sebastião Melo (centro) apresentou os novos contêineres utilizados na coleta de resíduos. André Ávila / Agencia RBS

Mal foi aprovada a concessão do Dmae e a prefeitura já se prepara para encaminhar uma nova parceria público-privada em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (24), será realizada a audiência pública para discutir a proposta para contratar uma empresa privada que fará a coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos na Capital. A reunião será na Câmara de Vereadores, a partir das 19h, e está com inscrições abertas.

De acordo com o edital proposto pelo município, a empresa vencedora ficará responsável por reformar unidades de tratamento e operar os serviços de coleta, tratamento, transbordo, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Além disso, está prevista a mudança da frota de caminhões a diesel para veículos elétricos.

Com a PPP, a prefeitura também quer reunir em um único contrato o serviço que, atualmente, é realizado por diversas empresas. São mais de 40 operadores privados que atendem a Capital por meio de aproximadamente 70 convênios de coleta e reciclagem do lixo.

A prefeitura avalia que este modelo gera um sistema "dividido e ineficiente" e que impede investimentos no serviço, já que a arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo é suficiente apenas para cobrir os custos operacionais. Além disso, em função da falta de modernização da coleta e do tratamento dos resíduos, 94% do lixo é enviado para o aterro sanitário — até o final da concessão, a previsão é que 65% dos resíduos de Porto Alegre sejam recuperados.

O edital apresentado pela prefeitura prevê a concessão do serviço por 35 anos, com previsão de investimentos que superam R$ 1 bilhão. De acordo com o secretário de Parcerias, Giuseppe Riesgo, a ideia é finalizar o edital ainda este ano e encaminhá-lo para o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que terá 90 dias para análise. Este processo não precisa de autorização da Câmara de Vereadores. Riesgo espera fazer o leilão no primeiro semestre de 2026.

— Expectativa é de casa cheia na audiência pública. Vamos apresentar os eixos principais, o que a proposta muda, o que melhora na qualidade de vida de toda Porto Alegre, com contratos melhores, foco maior na eficiência, reciclagem, caminhões com energia renovável — destaca.

Mais PPPs à vista

Além da PPP para coleta de resíduos, a prefeitura trabalha com pelo menos mais 13 projetos já aprovados pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP). Entre as prioridades do prefeito Sebastião Melo, neste momento, está a reabertura da Usina do Gasômetro, fechada desde agosto após a judicialização do processo de concessão da gestão.

Melo terá uma nova reunião com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) na próxima terça-feira (28), e as duas partes caminham para chegar a um acordo dos termos de gestão do espaço. De acordo com o secretário Riesgo, tudo indica que a proposta de concessão para a gestão do prédio histórico será autorizada pela União.

Ainda este ano, está previsto o leilão da PPP de manutenção das escolas, na qual a prefeitura vai repassar a gestão de 97 instituições da rede municipal para uma empresa privada, por 20 anos, com professores e servidores mantidos pelo município. A concessionária ficaria responsável pela reforma das escolas e pela construção de outras 10 dedicadas ao ensino infantil.