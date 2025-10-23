Rosane de Oliveira

Melo e as parceirizações
Após aprovar concessão do Dmae, prefeitura de Porto Alegre já prepara discussão de outra PPP

Audiência pública nesta sexta-feira (24) vai debater proposta para repassar gestão da coleta e tratamento de resíduos na Capital

Henrique Ternus

