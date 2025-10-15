Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pancadaria no Legislativo
Opinião

Concessão do Dmae será aprovada, apesar da tensão na Câmara

Governo tem maioria para aprovar o projeto que repassa parte dos serviços à iniciativa privada

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS