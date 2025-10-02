Ao lado de Dom Jaime Spengler, Marina Silva convida Papa Leão XIV para a COP30

Papa Leão XIV, cardeal Dom Jaime Spengler e ministra Marina Silva durante audiência privada. Vatican Media / Instagram @celam.oficial / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ao lado do arcebispo de Porto Alegre, cardeal Dom Jaime Spengler, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, encontrou com o papa Leão XIV durante a conferência Espalhando Esperança, em Roma. Marina discursou no evento como oradora e convidou formalmente o Papa para participar da COP30 em Belém.

— Gostaria de reafirmar o convite do presidente Lula e da presidência da COP30 a Sua Santidade, o Papa Leão XIV, para nos honrar e abençoar com sua presença em Belém. Estou convencida de que, desta forma, Sua Santidade dará uma contribuição indispensável para que a COP30 entre para a História como o grande esforço comum de implementação — declarou a ministra.

O congresso do qual participou Marina Silva celebra o 10º aniversário da Encíclica Laudato Si', uma carta do papa Francisco considerada referência global para a defesa da vida, ecologia e justiça social, que critica o consumismo e apela para o combate às mudanças climáticas.

Na audiência privada com o pontífice — com a participação de Dom Jaime, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e até do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger —, a ministra enfatizou que o mundo vive um contexto geopolítico que classificou como "desafiador", e elogiou os movimentos do Vaticano, como o Laudato Si, por "darem sentido de urgência" ao enfrentamento das mudanças climáticas.

— É encorajador ver a Igreja Católica e nossos irmãos e irmãs de outras religiões promovendo ações para enfrentar a emergência climática, um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. É incoerente dizer que amamos o Criador e destruirmos a criação. A encíclica Laudato Si' nos chama a essa integração — disse Marina, no discurso.