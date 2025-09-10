Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Julgamento da trama golpista
Análise

Voto de Fux anima bolsonaristas por sustentar que réus deveriam ser julgados em primeira instância

Terceiro a votar, o ministro acatou argumento das defesas de que ex-presidente e ex-ministros não têm foro privilegiado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS