Vinte e três anos depois das famosas prévias, Tarso e Olívio voltam a ter posições opostas no PT

Quem acompanha os movimentos na cúpula e nas bases do PT já percebeu que se desenha uma nova disputa entre os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra.

Olívio e Pretto estiveram juntos no fim de semana em Pelotas Volmer Pérez / Divulgação

Não que os dois estejam pretendendo disputar cargo na eleição de 2026, como ocorreu em 2002 e os levou a disputarem uma prévia. O que separa Tarso e Olívio é a visão sobre o PT disputar a eleição com candidato próprio ou trabalhar com a possibilidade de abrir mão do posto principal em nome de uma frente de esquerda, com Juliana Brizola concorrendo ao Piratini.

Tarso promoveu uma série de reuniões com líderes políticos para defender essa tese. O pré-candidato Edegar Pretto participou de uma reunião com Juliana e deu a entender que aceitaria até ser vice, mas ideia não pegou bem nas bases.

O PSOL, parceiro preferencial do PT, não participou das reuniões porque não acredita que o PDT aceite participar de uma frente de esquerda, até porque tem dois deputados no secretariado e dezenas de cargos no governo de Eduardo Leite.

Neste fim de semana, Pretto fez um roteiro pela Zona Sul do Estado na companhia de Olívio, do prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, do prefeito de São Lourenço, Zelmute Marten, e dos deputados estaduais Valdeci Oliveira e Zé Nunes. Em determinado momento, um dos presentes chamou Pretto de “futuro governador” e Olívio corrigiu:

— Futuro não. Próximo governador.

Formado em Letras, Olívio sabe muito bem a diferença entre futuro — que poderá ser em qualquer ano daqui para a frente — e próximo, que significa o sucessor de Eduardo Leite.

Pretto se entusiasmou com a receptividade:

— Estar ao lado do mestre é sempre muito bom. Percebemos que está muito natural minha pré-candidatura na nossa militância. O PT está muito mobilizado e querendo um candidato que esteja integralmente alinhado com o presidente Lula. Evidente que neste cenário eu me coloco como pré-candidato. A conjuntura agora é muito mais favorável que em 2022.

Pretto avalia que seu desempenho nas pesquisas de hoje é compatível com o grande conhecimento dos eleitores e diz que, agora que está se colocando como candidato, a tendência é melhorar.

— Nada disso impede o diálogo com outros partidos — pondera.

Conversas entre partidos

Presidente estadual do PT, Valdeci disse à coluna que nesta semana o PT iniciará uma rodada de conversa com os partidos para “dar início à montagem de chapas ao governo e ao Senado”.