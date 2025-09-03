Viamão vai gastar quase R$ 1 milhão com shows nacionais na feira do livro

Feira do livro de Viamão ocorre entre os dias 24 e 28 de setembro. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Anunciada pela prefeitura de Viamão como "a maior da nossa história", a edição de 2025 da Feira Literária Cultural da cidade terá na sua programação três shows nacionais, que vão custar R$ 943 mil para os cofres municipais. O que os três artistas (Ferrugem, Ana Carolina e Felipe Araújo) têm a ver com livros? Nada.

Os valores das apresentações constam no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e são, por enquanto, os únicos contratos referentes à feira do livro deste ano.

Este valor representa quase 60% do orçamento reservado para a Secretaria da Cultura em 2025, que é de R$ 1,6 milhão. Para custear os shows, um decreto executivo foi editado para garantir crédito suplementar de R$ 950 mil para a pasta cultural. No orçamento municipal, o valor estava reservado para serviços de terceiros na área de mobilidade urbana no trânsito e transportes.

Viamão retoma as atrações nacionais que ficaram de fora da feira no ano passado. Na edição de 2024, o município incluiu na programação apresentações de artistas locais, orquestras e palestras com escritores e jornalistas. Os 14 contratos disponíveis no portal do TCE referentes à feira do ano passado, que incluem também a aquisição de livros, somam R$ 136,9 mil.

A Camerata Presto, por exemplo, foi contratada para apresentar o concerto As Quatro Estações, de Vivaldi, por R$ 12,5 mil. A Orquestra Villa Lobos, de Porto Alegre, recebeu R$ 9 mil para uma apresentação.

Na edição da feira do livro de 2023, durante a gestão do ex-prefeito Nilton Magalhães, também foram contratados três shows nacionais como atrações. Na ocasião, se apresentaram os cantores Mumuzinho, Fábio Jr. e Michel Teló, com custo total de R$ 735 mil. Além disso, R$ 199,4 mil foram aportados para custeio de outras apresentações artísticas, contratação de um produtor cultural para organização do evento e aquisição de livros.

À coluna, o secretário de Cultura, Vinicius Santos, explica que shows nacionais na feira do livro de Viamão não são uma novidade recente. Em edições anteriores, artistas como Nando Reis (em 2018) e Vanessa da Mata (2019) também se apresentaram na cidade.

— Em 2023, demos um passo além e trouxemos três artistas. Ano passado, em função do ano eleitoral, optamos por não trazer grandes artistas e por uma feira mais cultural. E esse ano voltamos com os shows nacionais. O município de Viamão tem orçamento de quase R$ 1 bilhão, então não é um gasto fora do comum — explica.

Em nota (leia a íntegra abaixo), o secretário reforça ainda que a prefeitura tem feito investimentos na cultura local, com quase R$ 1 milhão aportados em escolas de samba e no desfile de carnaval neste ano, além dos aportes para o Rodeio Crioulo, em que 90% das atrações musicais eram locais.

Patrono da feira

A Feira Literária Cultural de Viamão em 2025 terá como patrono o jornalista e escritor Antônio Carlos Côrtes. Membros da Academia Rio-grandense de Letras, é uma das principais vozes do movimento negro no Brasil, sendo o único integrante vivo do Grupo de Pesquisas Palmares, responsável por instituir, em 1971, o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro.

Côrtes é autor dos livros Bailarina do Sinal Fechado, Rua da Praia 40⁰ e Degraus da Vida. Natural de Porto Alegre, recebeu o título de cidadão viamonense em 2021.

A feira do livro de Viamão está marcada para ocorrer entre os dias 24 e 28 de setembro, na Praça da Matriz da cidade.

Nota na íntegra

A Secretaria Municipal da Cultura informa que a Feira Literária e Cultural está na sua 19ª edição, sendo que ao longo da sua história já trouxe artistas regionais e nacionais como Vanessa da Mata, Nando Reis, Tiago Iorc, AnaVitória, Renato Teixeira, Nenhum de Nós, Maskavo, Mumuzinho, Michel Teló, Fábio Junior, entre outros, sendo portanto, uma ação recorrente e compatível com o tamanho do evento, que cresce a cada ano. A feira possui cinco dias de programação que envolve literatura, ensino e cultura. Nosso patrono neste ano é o jornalista e advogado Antônio Carlos Côrtes.

Ao mesmo tempo em que possibilita à sua população o acesso a essas atrações, investe na cultura local, com recursos próprios. Somente em 2025, o investimento nas escolas de samba e no desfile de carnaval se aproximou de R$ 1 milhão. No setor do tradicionalismo, investimento recorde no Rodeio Crioulo, no qual 90% das atrações musicais foram da cidade, com todos os shows e bailes gratuitos.

Cabe salientar que o orçamento projetado de Viamão para este ano é de R$ 950 milhões e que os investimentos em saúde, prioridade da gestão, chegam na casa de 25% dos recursos próprios. Somente no Hospital Viamão foram investidos R$ 8 milhões em 8 meses. Além disso, a gestão já pagou mais de R$ 35 milhões em dívidas herdadas.

Em relação à questão orçamentária, foram necessárias adequações não só para a feira, mas também para os eventos anteriormente citados, visto que estamos trabalhando com orçamento da gestão anterior.