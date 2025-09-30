Vereadora propõe rede de proteção para as mulheres no comércio de Porto Alegre

Vera Armando está no primeiro ano de mandato na Câmara de Porto Alegre. Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Perto de concluir seu primeiro ano na Câmara Municipal, a vereadora Vera Armando (PP) apresenta um mandato focado em políticas públicas para as mulheres. Entre diversos projetos que visam a proteção e atenção ao público feminino em Porto Alegre, o mais recente prevê a criação do programa Estabelecimento Mulher Segura.

A ideia é criar uma espécie de rede de proteção das mulheres entre os estabelecimentos comerciais, que adotariam medidas como divulgação de canais de denúncia, capacitação de funcionários para identificar situações de violência, criação de pontos de apoio temporário para mulheres em risco e realização de campanhas educativas. Os locais que cumprirem os requisitos receberão um selo indicativo.

— Este projeto transforma estabelecimentos comerciais em aliados na proteção e no acolhimento das mulheres, oferecendo mais tranquilidade para quem circula pela cidade. 71% das mulheres de Porto Alegre já vivenciaram algum tipo de agressão em deslocamentos pela cidade. Em todo aquele estabelecimento que tiver o selo, nós, mulheres, vamos nos sentir acolhidas — explica a vereadora.

De acordo com o projeto, os estabelecimentos não serão obrigados a aderir ao programa. De qualquer forma, haverá incentivos para que adotem as medidas e recebam o selo, uma vez que a proposta conta com o apoio do Sindilojas — parceria celebrada por Vera Armando.

— Não queremos impor obrigações, mas estimular uma cultura de acolhimento e respeito. Os empresários que aderirem estarão demonstrando responsabilidade social e compromisso com a segurança das mulheres — reforça.

Além da criação do selo Estabelecimento Mulher Segura, a vereadora é autora de projetos que tornam as patrulhas Maria da Penha e de atendimento à mulher (Patam) da Guarda Municipal como políticas públicas permanentes do município. Com as legislações, os programas ficam protegidos das trocas de gestões tanto na prefeitura quanto na Brigada Militar.

Vera Armando também propôs à prefeitura de Porto Alegre a criação de um observatório municipal da violência contra a mulher, para agregar dados de diversas secretarias com o objetivo de compreender a situação da Capital e permitir a elaboração de políticas públicas mais eficazes.