Vereadora Nicole Weber Covatti anuncia filiação ao PP e agita Santa Cruz do Sul

Atual presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, Nicole Weber Covatti deve concorrer a deputada estadual em 2026.

Por mais que o projeto político fosse conhecido, somente nesta sexta-feira (26) a vereadora Nicole Weber Covatti, de Santa Cruz do Sul, anunciou oficialmente a intenção de filiar-se ao Progressistas (PP) — partido presidido no RS por seu marido, deputado Covatti Filho.

A filiação está sendo construída com o Podemos, que precisa dar a carta de anuência, liberando a vereadora para trocar de partido fora da janela que se abre no ano da eleição municipal. A previsão é de que Nicole assine a ficha no dia 1º de outubro.

A confirmação da filiação da esposa de Covatti agitou a cidade de Santa Cruz, porque são conhecidas as divergências entre ela e a ex-prefeita Helena Hermany (PP). Na Câmara, Nicole foi uma das maiores críticas da então prefeita, que disputou a reeleição e perdeu para Sérgio Moraes, do PL. Um dos filhos de Helena, Henrique, é presidente do diretório municipal do PP e pode barrar a filiação da vereadora. Se isso ocorrer, a palavra final será do diretório estadual.

A costura para a obtenção da carta de anuência do Podemos foi feita nacionalmente por Covatti Filho, junto à presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. O diretório municipal e o estadual do Podemos também concordaram com a liberação.

— O PP é um partido que historicamente atua junto aos agricultores. Eu sou neta de produtores de tabaco e meus mandatos sempre defenderam esta cadeia produtiva. O PP defende o municipalismo e o desenvolvimento das comunidades locais, uma área em que eu também atuo. Por isso, me sinto completamente à vontade — disse Nicole.

O projeto da família Covatti é fazer de Nicole deputada estadual, já que sua sogra, Silvana Covatti, disputará uma vaga na Câmara dos Deputados ou será candidata a vice-governadora.

— A deputada Silvana é uma das principais porta-vozes da pauta feminina na Assembleia. Além de atuar em causas que dizem respeito a Santa Cruz e ao Vale do Rio Pardo, este espaço eu entendo que também posso ocupar — acredita Nicole.

E como fica o deputado federal Covatti Filho? Hoje, ele é pré-candidato a governador, mas se não concorrer ao Piratini a família poderá ter mãe e filho disputando uma cadeira na Câmara. O patriarca, Vilson Covatti, garante que o filho será candidato a governador, mas diz que, se não for, o PP tem condições de eleger os dois.

Covattinho, por outro lado, descarta a possibilidade de ele e a mãe concorrem juntos ao mesmo cargo: