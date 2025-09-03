Vereador Ustra chama Dilma de "terrorista" e cria confusão na Câmara de Porto Alegre

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em uma sessão marcada por manifestações contrárias e favoráveis ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, foi o vereador Coronel Marcelo Ustra (PL) quem causou uma baderna no plenário da Câmara Municipal. Na tribuna, o parlamentar fez uma manifestação em defesa do tio, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra — ex-chefe do DOI-Codi na ditadura e condenado por praticar tortura — e aproveitou para xingar a ex-presidente Dilma Rousseff.

O vereador Ustra ganhou direito de resposta após o tio ter sido citado por Erick Dênil (PCdoB), sob o argumento de que a honra da sua família foi atacada. Em manifestação que durou pouco mais de quatro minutos, Marcelo Ustra defendeu que o tio "lutou de arma na mão contra perigosos terroristas que queriam implantar a ditadura do proletariado" no Brasil.

— Quem defende torturador são os senhores (da esquerda), que no passado tentaram implementar a ditadura do proletariado nesse país. Nem queria tocar nesse assunto, mas fui alvo hoje de praticamente toda a bancada de esquerda. A presidente de vocês, Dilma Rousseff (neste momento, o vereador exibiu uma foto da ex-presidente durante a ditadura militar, quando foi presa pelo regime), terrorista perigosa! Integrante de quatro organizações terroristas! Vocês não são contra o armamento? Mas são a favor da Dilma terrorista! Foi presa, assaltante de banco, terrorista, foi presa! Com armamento, munição, explosivo, responsável pela morte de um soldado — bradou o vereador, exaltado.

Neste momento da fala, o vereador Roberto Robaina (PSOL) levantou-se e foi em direção à tribuna, de onde falava Ustra, que proferiu palavras de ordem a Robaina:

— E o senhor fique bem quieto aí, o senhor deixe eu falar aqui! Fique bem quieto que estou falando! Terrorista!

Com ânimos inflamados no plenário, Robaina arrancou das mãos de Ustra a foto de Dilma, enquanto parlamentares da direita formaram uma espécie de barreira para impedir que o vereador do PSOL se aproximasse novamente. A presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), interrompeu a sessão, enquanto Ustra exibia para Robaina o livro A Verdade Sufocada, escrito pelo tio.

Na retomada da sessão, Ustra voltou a chamar Dilma de terrorista, invocando a "imunidade da tribuna" para falar o que pensa.