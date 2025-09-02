Um dia para discutir crescimento sustentável na Expointer

Desenvolvimento sustentável do agronegócio, frente as mudanças climáticas, será tema de debates na Expointer nesta quarta-feira (3). Fabiano Panizzi / SLC Agrícola/ Divulgação

Em tempos de mudanças climáticas e suas consequências devastadoras, a Expointer será palco de dois eventos mediados por mim nesta quarta-feira (3), um deles na Casa RBS no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e outro no auditório da Secretaria da Agricultura. Crescimento sustentável foi o tema escolhido pelo presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT), para aprofundar ao longo deste ano, em seminários regionalizados.

Pepe será um dos painelistas do Campo em Debate intitulado "O crescimento sustentável é agora”, das 16h30min às 18h, na Casa RBS. A seu lado estarão Paulo Hermann, consultor estratégico da Fiergs e CEO da PH Advisory Group, Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC Brasil, e Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs.

Pela manhã, a partir das 9h30min, no auditório da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a Assembleia promove o terceiro grande debate do Fórum Democrático 2025 com o título "Mudanças Climáticas e Sustentabilidade: o futuro da agricultura e da pecuária no Rio Grande do Sul". O evento começa às 8h30min, com uma apresentação cultural. Depois, Pepe fará o pronunciamento de abertura.

O professor Jean Paolo Minella abordará o tema "O futuro da agricultura e da pecuária no Rio Grande do Sul após os eventos climáticos que marcaram o ano de 2024". Minella tratará das condições atuais de manejo de solos agrícolas e apresentará as conclusões de sua pesquisa sobre adaptação das culturas às mudanças climáticas. Em seguida, o engenheiro agrônomo Jorge Lemainski apresentará as motivações da Embrapa para criar um programa de enfrentamento às consequências das mudanças climáticas.