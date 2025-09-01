Turismo rural: RS será piloto de programa nacional para agricultores familiares

Secretário do Turismo, Ronaldo Santini, durante a Expointer 2025. Bernardo Zamperetti / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

O Ministério do Turismo escolheu o Rio Grande do Sul para inaugurar o turismo rural dos agricultores familiares. Uma portaria do governo federal formalizando a atividade secundária nas propriedades rurais e regulamentando o acesso desse público ao sistema Cadastur, que reúne prestadores de serviços do setor, será assinada na quarta-feira (3).

O documento será firmado pelo ministro Celso Sabino e pelo secretário Ronaldo Santini durante a Expointer, no espaço Turismo Tchê Espera. O governador Eduardo Leite também estará presente no ato.

A alteração foi possível após a atualização da Lei Geral do Turismo, sancionada no ano passado, que autoriza agricultores a oferecerem serviços turísticos sem perder direitos previdenciários, como a aposentadoria especial.

O movimento atende a uma demanda do segmento, que vê no turismo uma forma de complementar renda sem abrir mão da atividade agrícola.

— A assinatura da portaria garante segurança jurídica e abre um novo horizonte para milhares de famílias do campo que desejam empreender no turismo sem perder sua identidade agrícola. É um passo essencial para integrar o turismo rural ao desenvolvimento econômico do Brasil, gerando renda, preservando tradições e fortalecendo nossa agricultura familiar — celebrou Santini.

Para exercerem atividades turísticas, os agricultores terão de fazer o cadastro na plataforma do governo federal. A formalização do acesso dos agricultores ao sistema também auxilia o poder público, que passa a ter dados mais precisos sobre a atividade turística no campo, com impacto no planejamento de políticas específicas para o setor.