Tarcísio se assume como apêndice do bolsonarismo e declara guerra ao STF

Tarcísio discursou em um trio elétrico estacionado na Avenida Paulista.

A multidão vestida de verde e amarelo que tomou a Avenida Paulista na tarde de domingo (7) embriagou o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, até então o nome mais viável da direita, segundo as pesquisas, para ser o opositor do presidente Lula no segundo turno. Na Paulista, Tarcísio rasgou a fantasia de moderado que encantara o mercado financeiro — também chamado de Faria Lima — e empresários de diferentes setores.

Ao microfone, atacou o Supremo Tribunal Federal em tom semelhante ao usado por Bolsonaro em outro 7 de Setembro, quando ainda era presidente e avisou que não cumpriria ordens do ministro Alexandre de Moraes.

— Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes — bradou no carro de som montado para a manifestação.

Tarcísio é governador de São Paulo. Foi eleito sem ter experiência política, com a aura de técnico que adquiriu no Dnit e no Ministério dos Transportes. Talvez tenha sido traído por seu inconsciente e queira se inviabilizar como candidato a presidente em 2026 para não ter de trocar uma reeleição certa por uma disputa duvidosa, dado que Lula ganhou fôlego na esteira dos erros de Eduardo Bolsonaro para tentar salvar a pele do pai.

Jovem ainda (acabou de fazer 50 anos), Tarcísio pode ter concluído que é melhor governar São Paulo por mais quatro anos e tentar a Presidência em 2030, quando Lula estará fora do jogo. Fala-se de Tarcísio no condicional, porque ele ainda não se lançou pré-candidato, como Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo). Só ele embarcou com os dois pés na canoa furada da anistia, que dependendo da proposta a ser apresentada funcionará como salvo-conduto para futuras tentativas de golpe de Estado.

Aos interessados na vaga que conversam com ele, caso do governador Eduardo Leite (PSD), diz que verdadeiramente ainda não decidiu. E enquanto não decide, o PSD fica com as mãos amarradas, sem poder investir nos dois nomes que tem à disposição, Leite e o governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Tarcísio não decidiu porque seu “sim” depende de uma garantia de que terá o apoio de Jair Bolsonaro e, caso isso aconteça, de qual será o compromisso exigido em caso de vitória. Para ser marionete de Bolsonaro e dos filhos, o Palácio dos Bandeirantes é um palco mais seguro que o do Planalto.

Até 2030 muita pedra vai rolar, mas uma coisa se pode dizer desde agora: o Brasil vive uma escassez de líderes políticos, na esquerda e na direita. Basta olhar para o Congresso e ver a pobreza dos discursos e das ações da maioria dos parlamentares.