Tarcísio queima o filme com eleitores de centro ao trabalhar por uma anistia que estimula o golpismo

Preferido de amplos setores do empresariado e do mercado financeiro para ser o candidato da direita em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, queimou a largada (e o filme) ao embarcar na articulação para aprovar uma anistia que estimula futuras tentativas de golpe. Com esse movimento oportunista, Tarcísio manda dois recados ao Brasil. O primeiro, é que não tem escrúpulos em fazer uma aliança do tipo vale-tudo com o Centrão para conquistar o poder. O segundo é que não respeita a independência entre os poderes, um dos pilares da Constituição.
O governador ainda não assumiu a candidatura. Como as pesquisas indicam que teria a reeleição garantida em São Paulo, precisa de redes de proteção para se jogar na candidatura presidencial. A principal dessas redes é o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está para ser condenado pela trama golpista de 2022. Pode-se definir esse apoio de Tarcísio à anistia como uma operação de compra e venda, não para pacificar o país, mas para pavimentar a candidatura ao Planalto.
Se vender a alma para o bolsonarismo em troca de apoio na eleição presidencial de 2026, Tarcísio estará dizendo aos eleitores que a família vai ter vez e voz em seu eventual governo. O que isso significa? Indicar Eduardo Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos? Dar um ministério para Flávio, Carlos ou Michelle Bolsonaro? Ou o preço é apenas apoiar uma anistia aprovada pelo Congresso para não precisar se comprometer com um indulto que será derrubado no Supremo Tribunal Federal por ser inconstitucional?
Tarcísio perde pontos com os eleitores de centro, que estão fartos da radicalização e ainda não encontraram um candidato que represente os ideais da democracia liberal. Mas seu cálculo é pragmático: se tiver o apoio do bolsonarismo e do Centrão, larga com vantagem e num eventual segundo turno poderia derrotar o presidente Lula. Não é o que dizem as pesquisas de hoje, que dão vantagem a Lula em todos os cenários.