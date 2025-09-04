Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Vale-tudo
Opinião

Tarcísio queima o filme com eleitores de centro ao trabalhar por uma anistia que estimula o golpismo

Articulação mostra que o governador de São Paulo está disposto a levar adiante as práticas do bolsonarismo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS