Tarcísio queima o filme com eleitores de centro ao trabalhar por uma anistia que estimula o golpismo

Tarcísio de Freitas tenta ganhar o capital político do ex-presidente de olho no Planalto em 2026. NELSON ALMEIDA / AFP

Preferido de amplos setores do empresariado e do mercado financeiro para ser o candidato da direita em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, queimou a largada (e o filme) ao embarcar na articulação para aprovar uma anistia que estimula futuras tentativas de golpe. Com esse movimento oportunista, Tarcísio manda dois recados ao Brasil. O primeiro, é que não tem escrúpulos em fazer uma aliança do tipo vale-tudo com o Centrão para conquistar o poder. O segundo é que não respeita a independência entre os poderes, um dos pilares da Constituição.

O governador ainda não assumiu a candidatura. Como as pesquisas indicam que teria a reeleição garantida em São Paulo, precisa de redes de proteção para se jogar na candidatura presidencial. A principal dessas redes é o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está para ser condenado pela trama golpista de 2022. Pode-se definir esse apoio de Tarcísio à anistia como uma operação de compra e venda, não para pacificar o país, mas para pavimentar a candidatura ao Planalto.

Se vender a alma para o bolsonarismo em troca de apoio na eleição presidencial de 2026, Tarcísio estará dizendo aos eleitores que a família vai ter vez e voz em seu eventual governo. O que isso significa? Indicar Eduardo Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos? Dar um ministério para Flávio, Carlos ou Michelle Bolsonaro? Ou o preço é apenas apoiar uma anistia aprovada pelo Congresso para não precisar se comprometer com um indulto que será derrubado no Supremo Tribunal Federal por ser inconstitucional?