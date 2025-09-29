Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Estratégia do quero-quero
Análise

Tarcísio diz que é candidato à reeleição, mas ida à casa de Bolsonaro indica que Planalto ainda está no radar

Governador de São Paulo definiu o encontro como "visita a um amigo que está passando por um momento difícil"

