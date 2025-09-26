Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Notícia

Tarcísio avisa aliados que não será candidato a presidente e Kassab diz que PSD tem dois nomes

Ratinho Júnior seria a primeira opção, mas Eduardo Leite não está fora do jogo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS