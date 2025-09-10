Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Contraponto
Notícia

Sindicato refuta boicote dos técnicos ao ex-diretor do Dmae: "Gestão autoritária"

Simpa confirma, entretanto, que servidores da autarquia "se opuseram ao projeto de gestão" de Bruno Vanuzzi

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS