Sindicato refuta boicote dos técnicos ao ex-diretor do Dmae: "Gestão autoritária"

Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) representa servidores do Dmae. Carlos Macedo / Agencia RBS

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) refutou a existência de um boicote por parte dos técnicos do Dmae ao agora ex-diretor da autarquia Bruno Vanuzzi. Ele deixou o cargo na última sexta-feira (5), justificando querer dedicar mais tempo à família, mas, nos bastidores, se fala em uma relação tempestuosa entre Vanuzzi e os servidores do departamento.

Em nota enviada à coluna, o Simpa chamou de "grave, falsa e desrespeitosa" a afirmação atribuída a Vanuzzi de que haveria um boicote dos técnicos à direção do Dmae.

"O que o Sr. Vanuzzi chamou de 'boicote' é, na verdade, a resistência técnica, legal e ética dos servidores, que se opuseram a um projeto de gestão que ignorou evidências, desprezou o conhecimento interno e priorizou interesses alheios ao bem público", diz trecho do texto.

Além disso, o sindicato afirma que houve um boicote promovido, na verdade, pela gestão de Bruno Vanuzzi, ao encaminhar demandas técnicas que provocaram a paralisação de atividades do departamento, incluindo a execução de serviços e obras.

"Foram inúmeros os relatos de desrespeito profissional e pessoal sendo essa a realidade enfrentada pelos trabalhadores sob sua liderança. A saída do Sr. Vanuzzi do cargo de diretor-presidente e sua realocação para uma secretaria a ser criada sob medida confirmam que o problema não foi a atuação dos servidores, mas a incompatibilidade entre sua gestão autoritária e a missão pública do Dmae", alega o sindicato na nota.

— Nosso papel é defender o interesse público. O propósito da gestão é viabilizar um negócio, e não atender a população. Da parte dos servidores, tem um empenho para prestar o serviço — reforça Edson Zomar, um dos diretores do Simpa.

Nota na íntegra

NOTA À COLUNA DE ROSANE OLIVEIRA / PORTAL GZH (ZERO HORA)

Em relação às publicações veiculadas pela jornalista Rosane de Oliveira no portal GZH do jornal Zero Hora, em 03 e 04 de setembro de 2025, sobre a saída do senhor Bruno Vanuzzi do comando do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (SIMPA), representante legítimo dos servidores do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), vem esclarecer os fatos ocorridos e publicamente refutar as declarações infundadas do ex-diretor Bruno Vanuzzi, veiculadas nesta coluna nos dias 03 e 04 de setembro, que acusaram os técnicos do DMAE de "boicote".

A afirmação é grave, falsa e desrespeita a dedicação de trabalhadores que garantem, há décadas, água de qualidade e esgoto tratado à população de Porto Alegre. O que o Sr. Vanuzzi chamou de "boicote" é, na verdade, a resistência técnica, legal e ética dos servidores, que se opuseram a um projeto de gestão que ignorou evidências, desprezou o conhecimento interno e priorizou interesses alheios ao bem público.

Na verdade, foi a sua gestão que promoveu um boicote nos encaminhamentos das demandas técnicas e que provocou a paralisação de diversas atividades do Departamento, dentre elas contratos de serviços e obras que melhorariam o atendimento da população de Porto Alegre. Foram inúmeros os relatos de desrespeito profissional e pessoal sendo essa a realidade enfrentada pelos trabalhadores sob sua liderança.

A saída do Sr. Vanuzzi do cargo de Diretor-Presidente e sua realocação para uma secretaria a ser criada sob medida confirmam que o problema não foi a atuação dos servidores, mas a incompatibilidade entre sua gestão autoritária e a missão pública do DMAE. Enquanto o ex-diretor viaja em missão internacional, os técnicos seguem assegurando o funcionamento da autarquia com profissionalismo e compromisso.

O SIMPA reafirma seu total apoio aos servidores do DMAE e repudia qualquer tentativa de desqualificar sua luta verdadeira em defesa de um serviço público eficiente e acessível a todos.

Portanto é necessário corrigir os equívocos apresentados e de levar à sociedade a versão dos fatos daqueles que incansavelmente e 365 dias por ano mantêm o DMAE funcionando.

Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (SIMPA)