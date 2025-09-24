Senado ouviu o ronco das ruas e enterrou a PEC da Blindagem

Votação terminou com o placar de 26 a 0. Geraldo Magela / Agência Senado

Os 26 votos favoráveis ao relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), contrário à PEC da Blindagem, refletem a preocupação dos senadores com o desgaste perante os eleitores. Os senadores ouviram o que se convencionou chamar de "o rugido das ruas", materializado nas manifestações do último domingo nas principais capitais brasileiras. Os atos de 21 de setembro, que furaram a bolha dos militantes partidários e envolveram pessoas que andavam ausentes das ruas, fizeram soar o alerta no Senado.

Desde que foi indicado relator, Alessandro Vieira deu incontáveis entrevistas dizendo que a PEC incentiva a impunidade e abre as portas do Poder Legislativo para criminosos. Na segunda-feira (22), no Gaúcha Atualidade, o senador foi enfático, antecipando que faria um relatório consistente, mostrando que a emenda era inconstitucional e contrária ao interesse público. Assim foi.

A unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça desmoraliza os deputados que aprovaram a PEC na Câmara, por maioria expressiva de votos, muitos deles com o argumento de que era uma forma de se proteger do Supremo Tribunal Federal, que "blinda os parlamentares de esquerda". Os senadores não caíram nessa cantilena. Entenderam que não se pode mudar a Constituição em nome de uma preocupação circunstancial, baseada na percepção política equivocada de que o Supremo age à margem da lei.