Sem mandato e sem projeto político, nada sobrou para Eduardo Bolsonaro no curto prazo

Deputado se mudou para os Estados Unidos em fevereiro. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Só restou ao deputado federal Eduardo Bolsonaro a glória efêmera de ter influenciado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na aplicação de sanções ao Brasil em geral e ao ministro Alexandre de Moraes em particular. Em breve, Eduardo será um sem-mandato, apesar de ter sido o deputado federal mais votado de São Paulo em 2022 e recordista brasileiro em número absoluto de votos. O filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro perderá o mandato por excesso de faltas, já que se mudou para os Estados Unidos em fevereiro, pediu licença do cargo e não voltou quando o prazo expirou.

A manobra do PL de indicá-lo líder da minoria, para que continuasse ganhando como deputado federal, mesmo morando em outro país e sem comparecer às sessões, foi rechaçada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, um dia depois de o procurador Paulo Gonet ter denunciado Eduardo por obstrução de Justiça. Agora, a Comissão de Ética abriu outro processo por quebra de decoro, sem andato e ele ainda terá de resolver sua situação como agente da Polícia Federal.

Eduardo está licenciado da PF para exercer o mandato de deputado federal. Para receber o salário de servidor público, terá de reassumir o cargo, mas ele saiu do Brasil alegando perseguição política e risco de ser preso quando não era nem investigado. Resta-lhe pedir licença não-remunerada para tratamento de interesse e assim continuar nos EUA sem perder o vínculo com a Polícia Federal — e torcer pela eleição de um aliado que o nomeie para um cargo no Exterior.

Leia Mais Lula tem de aproveitar fresta aberta por Trump para negociar tarifas

A outra opção é trabalhar para o setor privado, nos Estados Unidos, ou fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro pelo PIX, como fez o pai, que tem três fontes públicas de renda (o soldo de militar, a aposentadoria de deputado e o salário pago pelo PL com recursos do fundo partidário).