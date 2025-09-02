Secretaria da Saúde usa palco da Expointer para reforçar campanha de doação de órgãos

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.
Enquanto tratores, negociações e debates políticos dominam o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) aproveitou a visibilidade da Expointer para promover uma caminhada de conscientização sobre a doação de órgãos.
Batizada de "O Amor Vive na Expointer", a ação realizada nesta terça-feira (2) contou com a participação da secretária Arita Bergmann e servidores da pasta, que distribuíram materiais informativos pelo evento.
O ato tem como objetivo central reforçar a necessidade de a família autorizar a doação de órgãos. No Brasil, o processo de doação só é efetivado após o consentimento dos familiares, o que torna o diálogo prévio sobre o tema fundamental para salvar vidas.
— Estamos no Setembro Verde, mês dedicado à sensibilização sobre o tema. Nosso objetivo é aumentar os índices de doações e transplantes no Rio Grande do Sul, salvando mais vidas. Dizer “sim” à doação é um ato de amor que continua vivendo no outro — incentiva Arita.
Apesar dos 1.210 transplantes já realizados no Rio Grande do Sul em 2025, o número de pessoas na fila de espera ainda é alarmante: são 2.950 pacientes aguardando um órgão, incluindo 1.500 por um rim, 1.175 por uma córnea, 13 por um coração, 87 por um pulmão e 175 por um fígado.