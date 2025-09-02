Secretaria da Saúde usa palco da Expointer para reforçar campanha de doação de órgãos

Secretária Arita Bergmann (de azul) comandou caminhada pelo Parque de Exposições Assis Brasil. Guga Stefanello / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Enquanto tratores, negociações e debates políticos dominam o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) aproveitou a visibilidade da Expointer para promover uma caminhada de conscientização sobre a doação de órgãos.

Batizada de "O Amor Vive na Expointer", a ação realizada nesta terça-feira (2) contou com a participação da secretária Arita Bergmann e servidores da pasta, que distribuíram materiais informativos pelo evento.

O ato tem como objetivo central reforçar a necessidade de a família autorizar a doação de órgãos. No Brasil, o processo de doação só é efetivado após o consentimento dos familiares, o que torna o diálogo prévio sobre o tema fundamental para salvar vidas.

— Estamos no Setembro Verde, mês dedicado à sensibilização sobre o tema. Nosso objetivo é aumentar os índices de doações e transplantes no Rio Grande do Sul, salvando mais vidas. Dizer “sim” à doação é um ato de amor que continua vivendo no outro — incentiva Arita.