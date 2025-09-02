Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Quase 3 mil gaúchos na fila
Secretaria da Saúde usa palco da Expointer para reforçar campanha de doação de órgãos

Ação da campanha “O Amor Vive” teve a presença da secretária Arita Bergmann e lembrou que a autorização da família é fundamental para a efetivação da doação

Henrique Ternus

