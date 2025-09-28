Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Diplomacia cultural 
Notícia

Santini adota lenço gaúcho como símbolo das relações com autoridades 

Em Buenos Aires, secretário presenteou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS