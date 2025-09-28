Santini adota lenço gaúcho como símbolo das relações com autoridades 

Em vez da cuia, que nem sempre uma autoridade estrangeira ou de outro Estado sabe o que fazer quando recebe como presente, o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, adotou o lenço com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul como símbolo de sua diplomacia cultural.
Neste final de semana, em Buenos Aires, Santini presentou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, com o lenço em verde, vermelho e amarelo.
O secretário e o governador Eduardo Leite participaram da Feira Internacional do Turismo na América Latina, em Buenos Aires. No ano passado, Santini havia presenteado o então ministro do Turismo da Argentina, Daniel Scioli, com o lenço gaúcho.
O encontro com o embaixador brasileiro em Buenos Aires teve como como pauta o fortalecimento da integração turística entre Brasil e Argentina e a criação de novos mecanismos de cooperação.
Bitelli, o simpático diplomata brasileiro, nasceu em Santo André (SP), mas conhece bem o Rio Grande do Sul, sabe a força das tradições gaúchas e, principalmente, trabalha pelos interesses de todos os Estados na interlocução com a Argentina, onde serve ao Itamaraty desde 2023.