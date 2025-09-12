Roubalheira do INSS tem de virar prioridade na Polícia Federal e no Judiciário

A operação na qual foram presos Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti escancarou a facilidade com que uma quadrilha assaltou, por anos, aposentados da Previdência Social. O dinheiro fácil, roubado de velhinhos e velhinhas, permitiu a aquisição de símbolos de poder e dinheiro, como uma reluzente Ferrari, uma réplica de carro de Fórmula 1 da McLaren de Ayrton Senna, Um Rolls Royce, motocicletas, vinhos de mais de R$ 100 mil a garrafa e relógios de luxo. Tudo isso e mais dinheiro vivo, que é como gostam de trabalhar os criminosos, para não passar pelo controle dos bancos.

É espantoso que só agora o Careca do INSS tenha sido preso e que outros prováveis cúmplices estejam soltos. Desde que a operação foi deflagrada, sobrou tempo para os envolvidos no golpe se desfazerem de bens de de provas. O que ninguém explica é por que demorou tanto. Essa investigação tem de ser prioridade da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário para que os culpados sejam julgados o mais rápido possível e o dinheiro dos bens apreendidos ou bloqueados entre nos cofres públicos para cobrir o que está sendo gasto com o ressarcimento das pessoas lesadas.

Não se está falando de ladrão de galinha ou de sabonete, mas de uma quadrilha instalada dentro do INSS, a autarquia federal responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de quem trabalha e contribui a vida inteira para ter uma proteção na velhice ou quando adoece. Essas pessoas foram roubadas por anos a fio e nem todas percebiam. As que se davam conta e reclamavam não conseguiam reaver o dinheiro.

— O ladrão entrou na casa entre 2019 e 2022. E continuou em 2023 e 2024 porque os alarmes foram desligados propositalmente — vem dizendo o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, sem esclarecer quem desligou o alarme ou colocou um pano preto sobre as câmeras.

O ministro diz que essa resposta quem pode dar é a polícia, e não se entende por que todo o esquema ainda não foi desvendado. A CPI Mista do Congresso aprovou quebras de sigilos e depoimentos, mas essa investigação é política e, por isso mesmo, seletiva. Os interrogados costumam ser acometidos de crises de amnésia e a CPI acaba por virar palanque.

A Ferrari modelo F8 Tributo é avaliada em R$ 4 milhões e tem motor V8 biturbo de 3.9 litros, considerado um dos melhores já produzidos pela Ferrari. Vai de zero a 100 km/h em 2,9 segundos e tem velocidade máxima de 340 km/h. A quem interessam essas informações sobre desempenho de um carro que está a alcance de uma parcela ínfima da população? A todos os brasileiros que pagam impostos e estão sendo lesados indiretamente porque é o dinheiro de toda a Nação que está sendo usado para ressarcir os aposentados. O dinheiro roubado, que passa de R$ 6 bilhões, bancou esses luxos.