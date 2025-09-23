Rio Grande do Sul precisa ampliar oferta de serviços de saúde mental

Entre 2015 e 2023, taxas de mortalidade por suicídio cresceram 47,7% no Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Saiu nesta terça-feira (23) um novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), com dados atualizados — e estarrecedores — sobre suicídios. É um tema delicado, que aponta para a necessidade de reforço nos serviços de atendimento à saúde no Rio Grande do Sul. Os dados são de 2024 e ainda podem variar por eventuais correções de registros pelos municípios, mas a conclusão é preocupante: o Rio Grande do Sul tem uma das maiores taxas de mortalidade por suicídio do país.

Ao mesmo tempo em que conseguiu reduzir a mortalidade infantil a um dígito — aspiração histórica dos secretários de Saúde —, o Rio Grande do Sul vê crescer as mortes por suicídio. A taxa de mortalidade infantil no Estado caiu de 11,1 óbitos a cada mil nascidos vivos em 2015 para 9,68 em 2023. Não foi uma curva descendente contínua porque, em 2020 e 2021, os piores anos da pandemia de covid-19, esse índice subiu para 13,2 e 13,8.

Com os suicídios, ocorreu o contrário. Entre 2015 e 2023, as taxas de mortalidade por suicídio cresceram 47,7%, passando de 10,88 para 16,07 por 100 mil habitantes, o maior valor da série histórica. A Secretaria da Saúde informa que ainda não é possível afirmar que haverá uma redução da taxa, já que o Sistema de Informação de Mortalidade permanece aberto, com óbitos ainda em processo de investigação quanto à causa básica.

O boletim epidemiológico é completo e chama atenção para uma epidemia global, a da depressão em idosos, que deveria merecer um olhar mais atento das autoridades. Das 1.528 mortes por suicídio registradas em 2024, cerca de 80% foram de homens. A taxa mais elevada foi observada entre aqueles com mais de 80 anos, com 49,69 óbitos por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, o risco é maior na faixa entre 60 anos e 69 anos, com taxa de 8,35, mas, diferentemente do padrão masculino, apresenta queda nas idades superiores.

"Na velhice, especialmente entre os homens, fatores de risco como perda de autonomia, interrupção da vida laboral, doenças incapacitantes e sensação de inutilidade podem agravar o sofrimento psíquico e aumentar o risco de morte autoprovocada", alerta o relatório.

O detalhamento por região fornece aos prefeitos e secretários municipais de saúde elementos para pensar políticas públicas de proteção à saúde mental. Em um mundo ideal, a Estratégia de Saúde da Família, com acompanhamento preventivo, deveria detectar os riscos de uma pessoa atentar contra a própria vida. O fato de uma região ter mais casos de suicídio que outras tem sido estudado por universidades, mas merece um aprofundamento.

Por que as regiões de Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Ijuí e Frederico Westphalen estão no topo desse ranking macabro? Como se explica o fato de Venâncio Aires ter registrado em 2024 uma taxa de 33,81 óbitos por 100 mil habitantes, seguido por São Borja (23,16), Sapiranga (22,56) e Ijuí (22,56)?

Não há, segundo relatório, evidências de que as enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024 tenham provocado aumento das taxas de suicídio no Estado. A análise reforça, porém, que os efeitos emocionais de desastres ambientais nem sempre são imediatos.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram a dimensão global do suicídio como problema de saúde pública. Em 2021, cerca de 727 mil pessoas morreram por suicídio no mundo, número superior ao de mortes por HIV/AIDS, câncer de mama ou conflitos armados no mesmo período.

Debate necessário

Diante dos números alarmantes, a Secretaria Estadual da Saúde promoverá dois seminários macrorregionais voltados à promoção da vida e à prevenção ao suicídio. O primeiro será realizado no dia 17 de outubro, em Santa Cruz do Sul.

A programação inclui palestras com especialistas da área, entre elas a da gestora em Políticas Públicas da SES, Cláudia Cruz, que abordará os aspectos individuais e sociais relacionados ao suicídio.

O segundo seminário ocorrerá no dia 4 de novembro, em Palmeira das Missões.

Como obter ajuda

Se tiver pensamentos suicidas ou conhecer alguém que precisa de ajuda, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) ou o Centro de Valorização da Vida (CVV) podem oferecer apoio.