Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Setembro Amarelo 
Análise

Rio Grande do Sul precisa ampliar oferta de serviços de saúde mental

Enquanto a mortalidade infantil caiu, número de suicídios disparou nos últimos anos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS