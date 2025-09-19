Relator confuso e pressão do PL deixam país em dúvida sobre anistia

Paulinho da Força é relator do projeto de anistia na Câmara. Billy Boss / Câmara dos Deputados

Escolhido para relatar um projeto de anistia capaz de “pacificar o país”, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) deixa a plateia cada vez mais confusa quando se manifesta. Ao mesmo tempo em que descarta a ideia de “anistia ampla, geral e irrestrita”, fala em mudar a dosimetria das penas e tirar da prisão todos os condenados do 8 de Janeiro, além de garantir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista que deu nesta sexta-feira (19) ao Gaúcha Atualidade, Paulinho misturou anistia e dosimetria de penas, mas deu a entender que vai propor uma mudança no enquadramento feito pelo Supremo Tribunal Federal em relação a Bolsonaro e outros sete réus.

O deputado entende que quem não esteve de corpo presente na depredação do 8 de Janeiro não pode ser condenado por dois crimes nos quais Bolsonaro e seus ex-ministros foram enquadrados: depredação de patrimônio público e dado a patrimônio tombado. Nas palavras dele, quem não atirou pedra, mesmo que tenha mandado alguém atirar, não se enquadra nesses dois crimes. Para os outros (organização criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito) não especificou se proporia a exclusão ou apenas a redução das penas.

Leia Mais Deputados federais se superam no desprezo aos eleitores

Mesmo ressalvando que ainda precisa conversar com os líderes de partidos, Paulinho disse e repetiu que se o projeto for aprovado, ninguém continuará na cadeia — e citou como exemplo a cabelereira conhecida como “Débora do Batom”, que já está cumprindo pena em prisão domiciliar. Mais de uma vez insistiu que todos os que “foram condenados a 27 anos terão redução de pena”. Como esse tempo é a soma por diferentes crimes, confirmou que está propondo redução de penas até para os baderneiros flagrados depredando prédios públicos e quebrando ou rasgando obras de arte.

Como não considerar anistia um projeto casuístico, que está sendo feito para modificar uma decisão judicial? Paulinho atrapalhou-se na resposta, como pode ser conferido na íntegra da entrevista abaixo.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já disse que o seu partido não aceita a proposta de redução de penas pelo Congresso, que implica mudar a lei para beneficiar condenados por crimes específicos. Valdemar não disse, mas essa mudança beneficiaria futuros infratores, estimulando a repetição de crimes que estão tipificados em lei. O presidente do PL quer anistia ampla para que Bolsonaro possa não só se livrar da cadeia, como ter anulada a inelegibilidade e concorrer em 2026. Isso Paulinho disse que está fora de cogitação, porque o Supremo não aceitaria.

O resumo dessa ópera bufa é que o Congresso está produzindo um casuísmo com o pretexto de pacificar o país, quando o risco é piorar o que já está ruim.