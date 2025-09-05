Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Visivelmente incomodado
Opinião

Reação de Leite às vaias foi firme, sem esconder a irritação

Governador foi atacado por produtores estimulados por políticos de direita

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS