Reação de Leite às vaias foi firme, sem esconder a irritação

Em tom elevado, Leite classificou as vaias como "movimento político", lembrando que foi eleito prefeito de Pelotas e duas vezes governador sob protestos. Duda Fortes / Agencia RBS

Acostumado desde o primeiro ano de governo a surfar na Expointer sem ser incomodado, o governador Eduardo Leite viveu uma situação diferente nesta que deve ser a sua última feita no comando do Piratini — se for candidato, ele terá de renunciar ao mandato no início de abril.

Leite foi vaiado durante todo o seu discurso de seis minutos na abertura da Expointer por produtores rurais — instrumentalizados por políticos de direita, que transformaram a arquibancada ao lado do palanque em arena política.

Em resposta às vaias, Leite falou mais alto do que costuma falar e nos gestos não conseguiu esconder a irritação. A interlocutores no governo, comentou mais tarde que estava incomodado porque sempre ouviu as demandas dos agricultores, anunciou medidas de socorro dentro dos limites de recursos do Estado e apoiou a proposta de utilização de recursos do fundo social para a renegociação das dívidas.

Não foi um “movimento apartidário orgânico”, como disse o empresário Arlei Romero ao repórter Paulo Egídio. Tanto não foi que políticos — que normalmente ficam no palco — se juntaram aos produtores no cercadinho montado na arquibancada para vaiar o governador, os ministros do governo Lula e até o presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, que dirige uma entidade focada na agricultura familiar.

Lá estavam os deputados federais Luciano Zucco (PL), Giovani Cherini (PL) e Marcel Van Hattem (Novo), o deputado estadual Capitão Martim (Republicanos), a secretária do Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Fernanda Barth (PL), a vice-prefeita Betina Worm (PL) e o ex-candidato a prefeito de Pelotas Marciano Perondi (PL). Zucco é pré-candidato a governador e Van Hattem, ao Senado.

À coluna, Zucco justifica que o grupo foi convidado pelos produtores rurais para acompanhá-los na Expointer, e que a iniciativa não partiu dos políticos. Ele ainda reforça que, no palco com as autoridades, estavam o senador Luis Carlos Heinze (PP) e os deputados Afonso Hamm (PP), Pedro Westphalen (PP) e Ubiratan Sanderson (PL) — parlamentares envolvidos com a pauta da securitização.

