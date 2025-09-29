Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Meia volta, volver  
Notícia

Qual será a resposta de Paim ao PT sobre concorrer ao Senado

Depois de anunciar que não seria candidato, senador dirá que está à disposição do partido para disputar o quarto mandato

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS