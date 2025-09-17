Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Emenda da impunidade
Notícia

PT gaúcho critica deputados do partido que votaram a favor da PEC da Blindagem

Nota ressalva que nenhum dos 12 integra a bancada petista do Rio Grande do Sul

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS