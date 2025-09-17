PT gaúcho critica deputados do partido que votaram a favor da PEC da Blindagem

Proposta foi aprovada na Câmara na terça. Fátima Meira / Agencia Enquadrar/Estadão Conteúdo

A direção estadual do PT do Rio Grande do Sul divulgou nota expressando “sua profunda discordância em relação aos 12 votos de parlamentares petistas favoráveis à chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados. Nenhum dos 12 integra a bancada a gaúcha.

“Trata-se de uma medida que, na prática, restringe mecanismos de investigação e fiscalização, representando um grave retrocesso no combate à corrupção e na transparência das instituições públicas”, diz a nota, lembrando que o PT tem em sua trajetória a defesa intransigente da democracia, do Estado de direito e do fortalecimento das instituições de controle.

E destaca: “Por isso, consideramos um equívoco político e estratégico que integrantes da nossa bancada tenham se alinhado a uma proposta que enfraquece esses princípios e que se distancia da posição histórica do partido diante de projetos que beneficiam setores privilegiados em detrimento da sociedade”.

A nota ressalva que toda a bancada do PT do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados “manteve firmeza e unidade na defesa da democracia e da transparência, votando integralmente contra a PEC da Blindagem”. Diz que embora os gaúchos tenham mantido a coerência e o compromisso histórico com a ética na política e o interesse público, o PT é um partido nacional.

“Seguiremos dialogando internamente para que posições como esta não se repitam e solicitamos ao Diretório Nacional que sejam tomadas as devidas providências partidárias, no espírito de fortalecer a unidade em torno dos valores que nos identificam e nos diferenciam na luta pela transformação social e pela radicalização da democracia”, completa.