PT espera que Paim mantenha a decisão de não concorrer ao quarto mandato

Na reunião que o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, e outros três dirigentes do partido terão nesta quarta-feira (1º), em Brasília, com o senador Paulo Paim, ninguém pedirá que ele seja candidato ao quarto mandato de senador. A comissão vai a Brasília para perguntar se o senador desistiu mesmo da aposentadoria, que anunciou oficialmente ao partido ainda em 2024. Foi por essa iniciativa de Paim que o partido se organizou nos últimos meses sem pensar nele como candidato.
Paim disse à coluna que fará o que o partido quiser — que tanto pode ser candidato quanto não ser. Que só quer ajudar. Talvez ninguém tenha coragem de dizer ao senador, para não magoá-lo, que ele já deu sua contribuição e que é justo abrir caminho para outros líderes. Que seu último mandato no Senado passou praticamente em branco e que todos acreditaram quando ele disse que se aposentaria depois de 24 anos no Senado.
O senador começou a mudar de ideia em relação à candidatura por pressão de sindicalistas, parte deles sem ligação com o partido, que temem a perda de espaço no Senado com o fim do mandato do Paim. Entre petistas que não desejam a candidatura do senador a mais um mandato, existe a avaliação de que ele terá muita dificuldade para se eleger em 2026, mesmo com duas vagas em disputa, porque se distanciou do Rio Grande do Sul nos últimos anos.
Ainda que os petistas não digam, pesa contra o senador que sempre defendeu os aposentados o desgaste sofrido pelo governo com o escândalo do INSS. O senador não tem responsabilidade pelo desvio de dinheiro de velhinhos e velhinhas, mas faltou vigor na sua cobrança pela apuração das responsabilidades, pela devolução do dinheiro ao Tesouro e pela punição dos vigaristas que enganaram os segurados.