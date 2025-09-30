Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Para abrir caminho
Opinião

PT espera que Paim mantenha a decisão de não concorrer ao quarto mandato

Nos bastidores, avaliação é de que o senador precisa saber a hora de parar

Rosane de Oliveira

