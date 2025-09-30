PT espera que Paim mantenha a decisão de não concorrer ao quarto mandato

Senador vai receber comissão do PT gaúcho nesta quarta-feira (1º). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na reunião que o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, e outros três dirigentes do partido terão nesta quarta-feira (1º), em Brasília, com o senador Paulo Paim, ninguém pedirá que ele seja candidato ao quarto mandato de senador. A comissão vai a Brasília para perguntar se o senador desistiu mesmo da aposentadoria, que anunciou oficialmente ao partido ainda em 2024. Foi por essa iniciativa de Paim que o partido se organizou nos últimos meses sem pensar nele como candidato.

Paim disse à coluna que fará o que o partido quiser — que tanto pode ser candidato quanto não ser. Que só quer ajudar. Talvez ninguém tenha coragem de dizer ao senador, para não magoá-lo, que ele já deu sua contribuição e que é justo abrir caminho para outros líderes. Que seu último mandato no Senado passou praticamente em branco e que todos acreditaram quando ele disse que se aposentaria depois de 24 anos no Senado.

O senador começou a mudar de ideia em relação à candidatura por pressão de sindicalistas, parte deles sem ligação com o partido, que temem a perda de espaço no Senado com o fim do mandato do Paim. Entre petistas que não desejam a candidatura do senador a mais um mandato, existe a avaliação de que ele terá muita dificuldade para se eleger em 2026, mesmo com duas vagas em disputa, porque se distanciou do Rio Grande do Sul nos últimos anos.