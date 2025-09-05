Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Água no chope
PSOL despreza articulação do PT por unidade da esquerda com participação do PDT

Presença do deputado Matheus Gomes em reunião organizada por Tarso Genro é definida como iniciativa individual

