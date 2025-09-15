Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cinto apertado
Análise

Proposta de orçamento não prevê reajuste geral para servidores

Governo tem corrigido salários dos professores, por força do piso nacional, e feito reestruturação de carreiras

Rosane de Oliveira

