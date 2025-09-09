Rosane de Oliveira

Penas pesadas
Primeira parte do voto de Alexandre de Moraes indica condenação de todos os réus

Ministro trata Bolsonaro como líder de organização criminosa que planejou golpe

