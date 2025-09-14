Presidente nacional do MDB debate futuro do país em Porto Alegre

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB (foto de arquivo). Jackson Ciceri / Divulgação

Com a presença do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, Porto Alegre sediará, nesta segunda-feira, a edição gaúcha do programa O Brasil precisa pensar o Brasil.

O seminário, coordenado pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG), terá os painéis: Gestão e investimentos nos municípios, Resiliência e desafios climáticos e Governança e inovação — transformando a gestão pública e o capital humano.

A série de seminários resultará em um documento com propostas para o futuro plano de governo do partido, visando as eleições de 2026. A iniciativa conta com a contribuição direta de dois gaúchos: o vice-presidente do diretório estadual e líder histórico do MDB, ex-senador José Fogaça, e o deputado federal Alceu Moreira, presidente nacional da FUG.

No Estado, a articulação dos trabalhos está sendo conduzida pelo presidente da FUG-RS, Paulinho Salerno, ex-prefeito de Restinga Seca, que presidiu a Famurs entre 2022 e 2023.