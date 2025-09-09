Presidente da Famurs discute com Alckmin impactos do tarifaço sobre produtos gaúchos

Geraldo Alckmin recebe a presidente da Famurs nesta terça-feira (9). Renan Mattos / Agencia RBS

Em busca de alternativas para amenizar o impacto do tarifaço sobre os municípios gaúchos que exportam para os Estados Unidos, a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, se reúne nesta terça-feira (9), às 16h, com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Adriane está em Brasília para participar da Mobilização Municipalista, evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios.

A prefeita apresentará a Alckmin as angústias dos segmentos mais afetados pela taxação norte-americana. Um dos setores mais afetados é o moveleiro, que representa cerca de 70% das exportações da indústria de transformação gaúcha para os EUA. Nenhum produto do ramo foi incluído na lista de exceções à taxação de 50%, e o prejuízo é estimado em US$ 848 milhões em dois anos, caso o tarifaço se mantenha.

Na reunião com Alckmin, a presidente da Famurs também deverá alertar para a situação dos setores de calçados e couro, que projeta perda de competitividade em relação aos países asiáticos, o de máquinas e equipamentos, com retração nas vendas e queda nas encomendas, e o de alimentos e bebidas, com impacto em pequenas e médias agroindústrias.