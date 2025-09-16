Presidente da Ajuris vai integrar diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros

Vilhalba preside a Ajuris desde 2024. Assessoria Ajuris / Divulgação

A eleição é só em novembro, mas desde já é possível afirmar que o juiz gaúcho Cristiano Vilhalba Flores assumirá a vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). É que não haverá disputa, e Vilhalba integra a chapa única encabeçada pela juíza Vanessa Mateus, de São Paulo.

Vilhalba é, desde de 2024, presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), instituição que já deu três presidentes à AMB — Milton Martins, Cláudio Baldino Maciel e João Ricardo dos Santos Costa.

O juiz Cristiano Vilhalba Flores atua na magistratura desde 1999. É graduado em direito pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, especialista em direitos fundamentais, mestre em direito internacional e doutorando na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).