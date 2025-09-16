Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleição em novembro
Notícia

Presidente da Ajuris vai integrar diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros

Cristiano Vilhalba Flores assumirá a vice-presidência da entidade nacional dos juízes

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS