Prêmio Boas Práticas, da Famurs, registra mais de 400 inscrições

Em sua sétima edição, o Prêmio Boas Práticas, da Famurs, registrou mais de 400 inscrições de projetos inspiradores de diferentes áreas. Os prêmios serão entregues no dia 29 de outubro, durante o 4º Smart Cities Park, em Nova Petrópolis. Dos mais de 400 projetos inscritos, 150 estão classificados para etapa final.
De acordo com a presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, o movimento demonstra a força e a união dos municípios gaúchos, que transformam ideias inovadoras em resultados concretos para a população. O prêmio reforça o compromisso da Famurs em incentivar a excelência na gestão pública municipal e em promover o desenvolvimento sustentável das cidades do Rio Grande do Sul.
— É por meio da troca de experiências que conseguimos fortalecer a gestão pública e melhorar a vida da população. O Prêmio Boas Práticas é um convite para que os municípios aprendam uns com os outros e cresçam juntos — destaca a prefeita.