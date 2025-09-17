Rosane de Oliveira

Projetos inspiradores
Prêmio Boas Práticas, da Famurs, registra mais de 400 inscrições

Vencedores serão conhecidos no dia 29 de outubro, durante o 4º Smart Cities Park, em Nova Petrópolis

