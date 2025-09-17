Prêmio Boas Práticas, da Famurs, registra mais de 400 inscrições

Em sua sétima edição, o Prêmio Boas Práticas, da Famurs, registrou mais de 400 inscrições de projetos inspiradores de diferentes áreas. Os prêmios serão entregues no dia 29 de outubro, durante o 4º Smart Cities Park, em Nova Petrópolis. Dos mais de 400 projetos inscritos, 150 estão classificados para etapa final.

De acordo com a presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, o movimento demonstra a força e a união dos municípios gaúchos, que transformam ideias inovadoras em resultados concretos para a população. O prêmio reforça o compromisso da Famurs em incentivar a excelência na gestão pública municipal e em promover o desenvolvimento sustentável das cidades do Rio Grande do Sul.