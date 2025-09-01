Prefeitura vai assumir gestão de pelo menos 12 escolas estaduais em Porto Alegre até 2028

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.
Pelo menos 12 escolas estaduais de Porto Alegre vão se tornar municipais até 2028. A prefeitura da Capital vai assumir a gestão das instituições de Ensino Fundamental, que está sendo descontinuado pelo Estado. O foco neste momento é municipalizar os colégios dos anos iniciais.
A primeira municipalização foi concluída no início do ano, quando foi oficializada a troca de gestão da Escola Leopolda Barnewitz, na Cidade Baixa, que se tornou a centésima escola municipal de Porto Alegre.
A próxima deve ser a Escola Rio Grande do Sul, no Centro Histórico, que foi desativada em 2020. A Secretaria Municipal da Educação já assumiu o prédio, que pertence ao município, e começou os preparativos para iniciar a reforma. O espaço deve abrigar uma unidade de educação infantil.
Uma reunião na sexta-feira (29) entre os secretários de educação estadual, Raquel Teixeira, e municipal, Leonardo Pascoal, confirmou que 10 escolas deverão ser municipalizadas nos próximos três anos. Nem a prefeitura nem o Estado confirmam quais devem ser.
A pasta municipal informa que ainda são necessárias vistorias técnicas nas instituições pretendidas e garante que a definição se dará "nos próximos dias".
— A expectativa é que três ou quatro dessas escolas já sejam municipalizadas neste ano. Nos próximos dias definiremos quais serão as escolas desta primeira etapa e quais as que virão na sequência, de forma gradativa. Ao mesmo tempo, vamos fazer os procedimentos previstos na legislação para efetivar isso ao longo deste semestre, incluindo audiência pública com as comunidades escolares — explica o secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal.