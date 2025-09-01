Prefeitura vai assumir gestão de pelo menos 12 escolas estaduais em Porto Alegre até 2028

Leonardo Pascoal e Raquel Teixeira (dir.) definiram que 10 escolas estaduais vão ser municipalizadas até 2028, em reunião na última sexta-feira (29). Henry Rodrigues / Smed / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Pelo menos 12 escolas estaduais de Porto Alegre vão se tornar municipais até 2028. A prefeitura da Capital vai assumir a gestão das instituições de Ensino Fundamental, que está sendo descontinuado pelo Estado. O foco neste momento é municipalizar os colégios dos anos iniciais.

A primeira municipalização foi concluída no início do ano, quando foi oficializada a troca de gestão da Escola Leopolda Barnewitz, na Cidade Baixa, que se tornou a centésima escola municipal de Porto Alegre.

A próxima deve ser a Escola Rio Grande do Sul, no Centro Histórico, que foi desativada em 2020. A Secretaria Municipal da Educação já assumiu o prédio, que pertence ao município, e começou os preparativos para iniciar a reforma. O espaço deve abrigar uma unidade de educação infantil.

Uma reunião na sexta-feira (29) entre os secretários de educação estadual, Raquel Teixeira, e municipal, Leonardo Pascoal, confirmou que 10 escolas deverão ser municipalizadas nos próximos três anos. Nem a prefeitura nem o Estado confirmam quais devem ser.

A pasta municipal informa que ainda são necessárias vistorias técnicas nas instituições pretendidas e garante que a definição se dará "nos próximos dias".