Porto Alegre lidera ranking da transparência administrativa em estudo da Universidade de São Paulo

A prefeitura de Porto Alegre está em festa com a conquista de um título nacional. A cidade lidera o ranking da transparência administrativa entre as 27 capitais e é a segunda se considerar a lista que inclui os Estados e o Distrito Federal. O líder absoluto é o Estado do Paraná, mas a pontuação é muito parecida. O Paraná somou 391 pontos e atendeu a 95,83% dos critérios avaliados pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), enquanto Porto Alegre fez 390 pontos e 95,59%.

No ranking global, entre Estados e capitais, o Rio Grande do Sul ficou em 32º lugar, com 333 pontos e 81,62% de atendimento nos critérios avaliados. O governo federal ficou em 11º lugar, com 370 pontos e 90,69%.

O estudo mostra que apenas seis estados e quatro capitais cumprem mais de 90% dos 44 quesitos analisados nos portais de transparência de governos federal, estaduais e municipais. Os Estados são Paraná, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, Bahia e Rondônia. As capitais, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia e Salvador.

— Recebemos esse resultado com muito orgulho, pois ele reflete o empenho incansável das nossas equipes, que buscam continuamente melhorias nas ferramentas de transparência para oferecer informação atualizada e clara ao cidadão sobre as atividades da administração pública — disse a secretária de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, Mônica Leal.

Foram analisados os portais de transparência do Executivo federal, dos Estados e das capitais no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Além da disponibilização das informações, o estudo também avaliou aspectos de acessibilidade, como design e layout, que tornam a navegação mais prática, rápida e intuitiva.

Veja a íntegra do estudo da USP no site da instituição.

Lupa sobre as emendas

Em 2025, Porto Alegre passou a oferecer, de forma inédita no país, um painel de monitoramento das emendas parlamentares. A ferramenta reúne informações sobre o direcionamento de recursos do orçamento municipal feito pelos vereadores da Capital.