Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ex-presidente inelegível
Análise

Por que Tarcísio é a principal opção da direita para concorrer no lugar de Bolsonaro em 2026

Governador, que já prometeu indulto e trabalhou pela anistia, lamentou condenação

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS