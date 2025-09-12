Por que Tarcísio é a principal opção da direita para concorrer no lugar de Bolsonaro em 2026

Tarcísio de Freitas, governador de SP, em ato político na capital paulista, no dia 8 de setembro. Julia Martins / Raspress / Estadão Conteúdo

Depois das demonstrações de lealdade a Jair Bolsonaro, O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) se fortalece como candidato da direita à Presidência da República, mas não deverá assumir a candidatura até o final do ano.

Tarcísio, que tem Gilberto Kassab (PSD) como braço direito, sabe que é preciso respeitar o luto dos bolsonaristas antes de pedir apoio ao ex-presidente condenado a 27 anos de prisão e mais inelegível do que nunca. Não é de bom tom falar da sucessão presidencial enquanto Bolsonaro aguarda a publicação do resultado do julgamento sem saber onde e a partir de quando começará a cumprir a pena de prisão em regime fechado.

Assim que terminou o julgamento, Tarcísio lamentou a condenação. No X, onde conta com 3,1 milhões de seguidores, escreveu:

"Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado!"

As articulações, que já ocorrem nos bastidores, devem se intensificar nas próximas semanas para que Tarcísio possa tomar a decisão sobre ser ou não candidato com uma rede de proteção. Isso porque, para concorrer ao Planalto ele terá de largar o certo pelo duvidoso — as pesquisas indicam que em São Paulo sua reeleição é garantida, mas na Presidência o presidente Lula aparece à frente no primeiro e no segundo turnos.

Pesquisas feitas há mais de um ano de eleição não têm grande importância. São apenas sinalizadoras do momento e tendem a favorecer os mais conhecidos. Tarcísio é conhecidíssimo no Sul e Sudeste, mas ainda não tem entrada no Nordeste e no Brasil profundo. O lado bom, para ele, é que ser pouco conhecido e, portanto, pouco rejeitado, lhe dá margem para crescer.

Os sinais de lealdade que mandou para Bolsonaro queimaram sua imagem com setores mais ao centro do espectro político, que não concordam com a anistia. Como a direita tem poucos nomes eleitoralmente viáveis, quem ganhar o apoio da família Bolsonaro larga com vantagem. Até aqui, nem Romeu Zema (Novo), nem Ronaldo Caiado, nem Ratinho Júnior (PSD) receberam algum sinal de que venham a ser ungidos.

É provável que antes de declarar apoio a alguém que não tenha seu sobrenome, Bolsonaro queira testar os dois membros da família que restaram como opção — a ex-primeira-dama Michelle e o filho Flávio, senador pelo Rio de Janeiro. Eduardo, que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso, se queimou com eleitores de fora de sua bolha ao trabalhar pelas sanções que resultaram no tarifaço. O PIB não quer ouvir falar dele, que se jacta de ter sido o responsável pelas punições impostas por Trump e já disse que se o Brasil virar o caos, ele estará vingado.

Adeptos da candidatura de Tarcísio especulam que a chapa imbatível seria ele como candidato a presidente, tendo Michelle como vice. O plano de Bolsonaro era a esposa concorrer ao Senado, mas depois da condenação, tudo pode mudar.