Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tema espinhoso
Notícia

Por que Leite resolveu bancar as concessões de rodovias, sabendo que são impopulares

Governador diz que o Estado não tem e não terá dinheiro para fazer as obras necessárias

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS