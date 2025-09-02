Por que Leite resolveu bancar as concessões de rodovias, sabendo que são impopulares

Melhorar rodovias é uma das prioridades do governo Leite. Vitor Rosa / Divulgação

A resistência histórica dos gaúchos ao pagamento de pedágio nas rodovias não impediu o governador Eduardo Leite de tentar, até o final do mandato, fazer deslanchar o programa de concessões rodoviárias, que anda a passo de tartaruga — Leite gostaria de ter feito as concessões antes, mas a pandemia, a enchente e a resistência dos aliados na Assembleia atrasaram o cronograma.

Leite sabe que pedágio é impopular e que isso pode lhe custar votos no futuro, mas resolveu bancar um programa que contempla as principais rodovias estaduais porque conhece como ninguém a situação financeira do Estado.

Por conhecer, sabe que não há dinheiro para fazer as melhorias necessárias, que incluem duplicações, terceiras faixas, pontes, rotatórias e vias secundárias.

— Não serei omisso com o futuro do Rio Grande. O desenvolvimento exige logística adequada e o Estado não tem como bancar as obras necessárias — responde quando questionado sobre o assunto.

Até o final do mês, o governo espera remover os obstáculos no Tribunal de Contas e lançar o edital de concessão do Bloco 2, que envolve rodovias da Serra e do Planalto Médio. Como informou o repórter Paulo Egidio, o governo vai lançar nos próximos dias a consulta pública para a concessão do Bloco 1, que abrange 444 quilômetros de vias da Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte.

Nesse pacote estará a RS-118, mas com a garantia de que não será cobrado pedágio — os usuários de outros trechos vão subsidiar a manutenção da RS-118, duplicada com recursos públicos. É o que já ocorre na concessão federal da Freeway, BR-101 e BR-386, que inclui a RS-448 (Rodovia do Parque). A CCR faz a manutenção, mas só cobra pedágio nas outras três.

Em resposta às críticas que recebe de deputados, prefeitos e usuários, Leite diz que as concessões são a única saída para melhorar a qualidade das estradas. Lembra que, se São Paulo tem hoje as melhores estradas do Brasil, é porque perceberam antes a necessidade de transferir a administração para o setor privado, com a cobrança de pedágio.

A polêmica está no valor da tarifa e na injeção de dinheiro público (do Fundo de Reconstrução). A equação é simples, mas de difícil assimilação por parte de quem terá de pagar a conta. Se não injetar dinheiro público, a tarifa fica impagável. Se entrar com uma parte (no bloco 2 a previsão é entrar com R$ 1,3 bilhão), o valor da tarifa diminui, mas fica difícil convencer os usuários de que não é um negócio da China.

Para levar adiante o projeto, o governo terá de melhorar a comunicação e mostrar quais são as vantagens para quem trafega nas estradas gaúchas. O processo terá de ser transparente, para derrubar os discursos populistas de candidatos (e serão milhares em 2026) que vendem a ideia de que é possível termos estradas com padrão da Alemanha, sem cobrar pedágio. Seria um sonho coletivo, mas inviável.

Além da transparência, será necessário mostrar o que as outras duas concessões feitas no governo de Eduardo Leite produziram de diferença para quem trafega nas rodovias. A primeira, a da RS-287, deveria ser a laranja de amostra, mas não é. A empresa espanhola que venceu a concorrência ofereceu um valor incrivelmente baixo e só depois de assumir a rodovia percebeu que as obras necessárias eram muito mais profundas — em alguns trechos é preciso refazer toda a estrada.