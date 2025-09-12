Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Futuro incerto 
Opinião

Plano de Mauro Cid de se mudar para os Estados Unidos deve esbarrar em Trump 

Por ser o delator da trama golpista que levou Bolsonaro à condenação, ex-ajudante de ordens está sujeito a sanções 

