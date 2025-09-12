Plano de Mauro Cid de se mudar para os Estados Unidos deve esbarrar em Trump 

Tenente-coronel foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. EVARISTO SA / AFP



A intenção do tenente-coronel Mauro Cid de se mudar para os Estados Unidos assim que terminar de cumprir a pena de dois anos de prisão em regime aberto, a que foi condenado na quinta-feira (11), deverá esbarrar nas possíveis sanções do governo de Donald Trump. O plano de migrar para os EUA foi confirmado nesta sexta-feira (12) pelo advogado de Cid, Cezar Bitencourt, em entrevista ao Gaúcha Atualidade. Não seria coisa para agora, até porque ele precisa cumprir a pena antes, mas para o futuro próximo, já que parte da família, incluindo uma filha, já mora nos EUA.

Tão logo o julgamento foi concluído, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, fez uma postagem no X ameaçando com novas sanções e usando a expressão "caça às bruxas", empregada por Trump. Rubio escreveu: "As perseguições políticas pelo violador de direitos humanos e alvo de sanções Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros no Supremo Tribunal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos darão resposta à altura a essa caça às bruxas".

Pela lógica, Cid deverá sofrer sanções, como perda do visto ou aplicação da Lei Magnitsky, já que sem a delação dele o processo não teria ido adiante. O próprio advogado reconheceu que Cid foi peça-chave para tornar pública e desvendar a trama golpista.